محمد صلاح يتضامن مع حقوق الحيوان ويرفض تصدير القطط والكلاب: هذا لن يحدث

نشر نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري محمد صلاح منشورا للتضامن مع حقوق الحيوان ورفض ما تردد عن موافقة الحكومة المصرية على تصدير القطط والكلاب إلى الخارج، ونشر صوره له مع قطتين

وكتب صلاح عبر صفحته الشخصية : “لن يتم تصدير القطط والكلاب إلى أي مكان.. هذالن يحدث ولا يمكن أن يحدث”، وأثارت كلمات صلاح إعجاب الكثيرين من المتضامنين مع حقوق الحيوان والرافضين للقرار، في ظل حالة من الإرتباك سادت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي بسبب عدم وضوح تصريحات مسئوليها بخصوص موافقتهم على تصدير القطط والكلاب أم لا.

وقال الدكتور حامد عبد الدايم المتحدث بأسم وزارة الزراعة في وقت لاحق من الاسبوع الماضي أن هيئة الخدمات البيطرية وافقت على عدة طلبات بتصدير قرابة 4 ألاف كلب و 100 قطه إلى الخارج دون تحديد البلد المصدر إليه والغرض من التصدير، قبل أن تصدر وزارة الزراعة بيانا لاحقا على ذلك تنفي فيه أن يكون التصدير من جانبها وتؤكد عدم بدء الإجراءات في هذا الأمر بعد.