بالفيديو| تفاصيل محاولة اغتيال أحمد موسى ورصده وسر المكالمة الهاتفية التي تلقاها أثناء تقديمه البرنامج

كشف الإعلامي الكبير أحمد موسى لأول مرة خلال تقديمه لبرنامجه على مسؤوليتي المذاع على قناة صدى البلد الفضائية عن محاولة اغتيالة ورصده من قبل بعض العناصر الخارجة عن القانون وذلك إبان حكم جماعة الإخوان المسلمين، وأكد موسى أنه كانت هناك محاولات حثيثة للتخلص منه، وأن بعض العناصر كانت تقوم برصد تحركاته قبيل المحاولة التي وصفها بالفاشلة.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، متحدثاً عن تفاصيل محاولة اغتياله قائلاً أنه الشاب الذي كان يرصد تحركاته يدعىى “أبا القاسم” وأنه تم اعتقاله وما زال في المعتقل حتى الآن، واعترف بتفاصيل محاولة الاغتيال مؤكداً أن مهمته الأساسية كانت “الرصد والتتبع”، وأشار موسى إلى أن وزير الداخلية محمد إبراهيم في ذلك الوقت اتصل به هاتفياً أثناء تقديمه برنامجه وسأله عن مكان تواجده ونصحه بعدم الخروج بعد انتهاء البرنامج لحين تأمين المنطقة بالكامل.

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وتابع موسى قائلاً أنه بعد وقت قصير هاتفه وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم وأكد له أنه تم القبض عى بعض العناصر الإرهابية التي كانت ترصد تحركاته في محاولة لاغتياله، وأشار موسى إلى أنه لم يخف من الاغتيال لأن عمره محدد سلفاً، وأنه يثق في مصر وأجهزتها الأمنية.