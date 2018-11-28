الموت يفجح المطرب الشعبي “مجدي شطة” في وفاة نجله الصغير صاحب العامين بشكل مفاجئ اليوم

توفي اليوم بشكل مفاجئ نجل المطرب الشعبي الذي شغل الشارع المصري في الآونة الأخيرة “مجدي شطة”، وجاءت وفاة نجل شطة بشكل مفاجئ، حيث كانت والدته توقظه بشكل طبيعي إلا أنها فوجئت بتوقف نبضات قلبه وموته، ويبلغ من العمر نجل شطه الذي توفي اليوم نحو عامين فقط، وتم اليوم تشييع جنازته من مسجد ترعة الغزالي الكائن بالمطرية، وسط حالة من لحزن سيطرت على المطرب الشعبي الذي ذاع سيطه.

ونال كل من “حمو بيكا” و “مجدي شطة”، شهرة واسعة بعد ظهورهما بقوة مؤخراً على الساحة المصرية في الحفلات والأفراح الشعبية، ووصل الأمر لدرجة أن شطة قال أنه عنده معجبين أكثر من الفنان عمرو دياب إلا أنه لا يمتلك سيارة مثل باقي الفنانين على شاكلة تامر حسني وشرين وعمرو دياب وغيرهم، بل إن بيكا وشطه تصدروا تريند يوتيوب وجوجل مؤخراً.

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ومؤخراً دخل حمو بيكا في شجار كلامي مع منافسه مجدي شطة، على إثر إعلان الأول عن حضور لحفل شعبي كبير بالمجان وفي حضور عدد كبير من الفنانين والمطربين ومن بينهم “شطة”، والأمر الذي رفضه الأخير مؤكداً أن بيكا يستخدم اسمه لسرقة معجبية، ونفى علمه بالحفلة من الأساس، مؤكداً أن جميع الحاضرين بها ذهبوا لشطة وليس لبيكا.