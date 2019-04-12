لأول مرة، النساء البدويات يعملن دليلاً سياحياً في سيناء

في جولة قامت بها مؤخرًا وكالة أسوشيتيد بريس، مكونة من 16 امرأة من كوريا ونيوزيلندا وأوروبا ولبنان ومصر، مع ثلاث مرشدات نساء، عبر المناظر الطبيعية الوعرة في أعماق وادي « ساهو ».

قبيلتهم فقيرة تعيش في منازل خرسانية صغيرة معلقة على طول وادي ساهو، لا تزيد الكهرباء عن خمس ساعات في الليلة ولا توجد مياه جارية.

معزولة في أعماق جبال جنوب سيناء، بعيداً عن المراكز السياحية في سيناء على طول ساحل البحر الأحمر أو بالقرب من دير سانت كاترين الشهير.

غالبًا ما يغادر الرجال القرية للبحث عن عمل، إما في المنتجعات أو في المناجم جنوبًا.

في ظل رؤية خلابة لجبال الصحراء، توقفت امرأة بدوية، لشرح مكان عبارة عن مصنع محلي، وبدأت في شرح كيفية استخدامه في الطب.

أنها تفتح آفاقا جديدة بين البدو المحافظين في شبه جزيرة سيناء في مصر، لا تعمل النساء من بين البدو أبدًا خارج المنزل، بل نادراً ما يتفاعلن مع الغرباء.

لكن أرشدتهم واحدة من أربع نساء من المجتمع اللائي يعملن لأول مرة كمرشدين سياحيين.

وقالت أنها تبلغ من العمر 47 عاماً، “وإن العمل للنساء ضد ثقافتنا، لكن النساء بحاجة إلى وظائف”، “الناس يسخرون منا، لكنني لا أهتم، أنا امرأة قوية.”

إنهم جزء من طريق سيناء، وهو مشروع فريد من نوعه اجتمعت فيه القبائل البدوية المحلية بهدف تطوير السياحة الخاصة بهم.

تأسس المشروع في عام 2015، وقد أقام طريقًا بطول 550 كيلومترًا (330 ميلًا) عبر الجبال النائية في شبه الجزيرة، في رحلة استمرت 42 يومًا عبر أراضي ثماني قبائل مختلفة، تساهم كل منها كدليل سياحي.

نجح المشروع في جلب بعض الدخل للقبائل، الذين يشكون في كثير من الأحيان من استبعادهم من التنمية السياحية الرئيسية في جنوب سيناء، موطن المنتجعات الشاطئية ورحلات السفاري الصحراوية.

حتى الآن، كان كل دليل سياحي أو مرشد من الرجال، ما زالت جميع القبائل تقريبًا ترفض المرشدات، قبيلة واحدة فقط من أصغر وأقدم وأفقر القبائل، تسمى قبيلة « حمادة »، قبلت الفكرة.

وهناك بعض الشروط يجب توافرها حتى يقمن بذلك وهي:

لابد ان يكون السائحين فقط من النساء.

ولا يمكن للجولات الذهاب بين عشية وضحاها، كل يوم قبل غروب الشمس، تعود المجموعة إلى قرية حمادة في وادي « ساهو »، وهو وادي صحراوي ضيق.

كما يحث المنظمون السياح على تصوير المرشدات فقط عندما يكونون يرتدون الحجاب الكامل على الوجه الذي يغطي حتى عيون مع شبكة.

قالت إحدي المرشدات إنها بدأت المشي لمسافات طويلة عندما كانت طفلة وتعرف الجبال والوادي عن ظهر قلب، لقد أقنعت عائلات ثلاث نساء أخريات بالسماح لهن بالعمل كمرشدات.

وقالت «ماريون سالفيغر» كانت في جولة سياحية، وهي هولندية تبلغ من العمر 68 عامًا: “أعتقد أن جنوب سيناء آمن وخصوصًا عندما تكون في رعاية البدو ….. هذا هو المكان الذي أشعر فيه بالراحة في المنزل. كل ركن يوجد به مشهد ومنظر جميل آخر”، إنها تسافر إلى جنوب سيناء كل عام بمفردها للهروب من الشتاء في هولندا.

خلال الجولة التي استمرت يومين، تجولت المجموعة عبر المناظر الطبيعية التي لا نهاية لها من قمم الجبال والوديان في مجاري الأنهار الجافة، تحدث المرشدين عن النباتات والأعشاب المحلية، وتاريخ وأساطير المنطقة وأشاروا إلى حدود قبائل المنطقة.

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