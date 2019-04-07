وزارة الاسكان: طرح 1091 قطعة ارض متميزة في 13 مدينة جديدة شروط الحجز أونلاين وموعد التقدم والتخصيص

خلال المبادرة التى تقوم بها الدولة بكافة أجهزتها المختلفة والمؤسسات بتوفير عدد من الاراضى المتميزة والمناطق السكانية لدعم الشباب وغيرهم من راغبين التملك والبحث عن سكن، وعلى الجانب الاخر لتوسيع البقعة السكانية والخروج من عنق الزجاجة من خلال إتاحة اراضي سكنية فى عدد من المحافظات المختلفة والتى تتناسب مع كافة الشروط والمعايير المتاحة للمواطنين وأيضا مد تلك الاراضي بكافة الخدمات من خلال وسائل المواصلات والخدمات الصحية والطبية وأيضا الصرف الصحى والمياه وكافة المرافق،وعلى الجانب الاخر عن طريق تسهيلات فى السداد والتسجل الرسمى من جانب الحكومة

كراسة شروط الأراضي السكنية المتميزة

وخلال التصريحات التي انتشرت عبر وسائل الإعلام ومواقع شبكات الانترنت والمواقع الاجتماعية عن طرح وزارة الإسكان من خلال هيئة المجتمعات العمرانية عن طرح عدد من الأراضى المتميزة والتى تشمل 1091 قطعة ارض مختلفة المساحات فى عدد من المحافظات فقد أعلنت الوزارة على عدد من الشروط الواجب توافرها لراغبى الحصول والتملك لتلك الأراضي .

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وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية

وأعتاد متابعينا ومتابعى موقع نجوم مصرية على متابعة كل ما هو جديد والمقدم من وزارة الإسكان سواء عن شقق سكنية أو أرض او غيرها ، من خلال متابعة الوزارة ومن خلال الموقع الإلكترونى المخصص لها وأيضا عرض كراسات الشروط وطرق التقدم وشروط الحجز سواء أونلاين او من خلال التقديم الورقي

محافظات طرح الأراضى فى المدن الجديدة وهى

حيث جاءت طرح الأراضى المقدمة من وزارة الإسكان والذي تم الموافقة على طرح 1091 قطعة أرض موزعة على 13 محافظة ومدينة جديدة والتي شملت كلا” من ( (6 أكتوبر الجديدة – بدر – العاشر من رمضان – السادات – سوهاج الجديدة – الفيوم الجديدة – قنا الجديدة – أسيوط الجديدة – أسوان الجديدة – غرب قنا – غرب أسيوط – برج العرب الجديدة – طيبة الجديدة).

طريقة الحجز وفترة التقدم

وقد أعلنت أيضا هيئة المجتمعات العمرانية عن طرح عدد من الأراضى المتميزة والذي يبدأ من اليوم الأحد الموافق 7 ابريل 2019 على ان يستمر الحجز حتى 18 ابريل من الشهر الجاري ويكون الحجز باسبقية الحجز أون لاين من خلال الموقع الرسمي المخصص للحجز ، على أن يتم التخصيص يوم 30 إبريل وحتى 7 مايو المقبل.

الموقع المخصص للحجز (https://www.hdb-reservation.com)

وجاءت كراسة الشروط على النحو التالي:من هنا