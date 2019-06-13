فيلم الممر تعرف علي أبطال و إيرادات الفيلم منذ عيد الفطر المبارك 2019

فيلم الممر 2019 تخطي ال20 مليون جنية منذ عرضه في عيد الفطر المبارك ليحتل بذلك المركز الثاني في قائمة الأفلام الأفضل لهذه العام.تتم أحداث فيلم الممر وقصة فيلم الممر ما بين فترة حرب 1967 حتي حرب 1973 وأحداث حرب الاستنزاف التي تمت خلال هذه الفترة علي ايدي رجالة الصاعقة المصرية. وتم الاستعانة بفريق عمل كامل من اجل عمل مشاهد ألأكشن والتصوير في المناطق الخارجية. أبطال فيلم الممر يقوم ببطولة فيلم الممر الفنان احمد عز، وأمير كرارة ولكنة اعتذر في الأوقات الأخيرة قبل تصوير الفيلم. كما يضم محمد جمعة واحمد صلاح حسني ونخبة كبيرة من الفنانين والنجوم. ومن تأليف وإخراج شريف عرفة يتميز هذا الفيلم بجودة الصورة العالية وتصوير المشاهد بدقة جدا من خلال سرد أحداث قصة حرب الاستنزاف والتي تمت قبل حرب 6 أكتوبر المجيدة والتي أرهقت العدو وكبدته الكثير من الخسائر علي ايدي رجالة الصاعقة المصرية الأبطال. كواليس فيلم الممر من اجمل الكواليس التي يمكنكم الاستمتاع بها أيضا.

ملايين المشاهدين لفيلم الممر

الملايين من الشعب المصري والمجتمع العربي شاهدوا هذا الفيلم الكبير الذي حظي بنجاح كبير وأقبال غير منظور وهناك الكثير من أماكن العرض التي فتحت أبوابها بالمجان من اجل مشاهدة هذا الفيلم علي ثلاث حفلات واربع حفلات متتالية بعد عيد الفطر المبارك. وتم تكريم أبطال الفيلم في العديد من البرامج التليفزيونية لما ناله من إعجاب كبير لدي الملايين من المواطنين المصريين والعرب. يمكنكم الاستمتاع بفيلم الممر ومعرفة الأحداث التي تم تصويرها بكل سهولة وبجودة عالية والتعرف علي حرب الاستنزاف والتي قادت الجيش المصري العظيم إلي الانتصار في حرب أكتوبر المجيدة علي ايدي أبطال القوات المسلحة المصرية العظماء.

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