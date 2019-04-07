فنان واحد يحضر جنازة الفنان إسماعيل محمود

وسط حالة غياب كبير لجميع الفنانين شيعت عصر اليوم الأحد السابع من ابريل جنازة الفنان إسماعيل محمود احد نجوم الفن المصرى الراقى، والتى وافته المنيه بالأمس بعد حالة مرضية مفاجئه، وكانت الجنازة قد خرجت صوب مدافن العامود بمنطقة كرموز بعد أداء صلاة الجنازة بمسجد سيدى القبارى، ولم يتم ملاحظة وجود اى فنان من الساحة الفنية عدا النجم “محمود حميده” الذى حضر الجنازة منفردا.

ومن أشهر أدوار النجم الراحل دوره فى مسلسلات «غوايش»، «العصيان»، «كناريا وشركاه»، وكذلك مسلسل ليالى الحلمية، والعديد من الأعمال الفنية المميزة التى اتحفنا بها إسماعيل محمود كيلة مشاوره الفنى، والفنان الراحل من مواليد مدينة الاسكندرية لعام 1950، وقد بدأ حياته الفنيه بأدوار صغيره بعد تخرجه من كلية الحقوق، ومن ثم التحاقه للدراسه بمعهد للفنون المسرحية.

ولم يحضر جنازة إسماعيل محمود الا العشرات من اهله واصدقائه المقربين، وتلاحظ غياب نجوم الوسط الفنى بشكل كامل عن الجنازة فيما عدا النجم محمود حميده، وهو الوحيد الذى تلاحظ وجوده الجنازة والعزاء الخاص بالراحل