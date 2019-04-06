غرق ثلاث عمال اثر سقوطهم في بلاعة الصرف بقرية بني سليمان بمحافظة بني سويف

لقي ثلاث عمال مصرعهم ، اليوم، غرقا في بلاعة الصرف، في قرية بني سليمان بمحافظة بني سويف، وذلك أثناء أداء عملهم في كسح خزنات احد المنازل بالقرية، حيث سقط صاحب الجرار والعامل في الخزان أو البلاعة بينما حاول الثالث إنقاذهم فسقط أيضا.

وقد تلقت مديرية امن بني سويف ، اليوم، أخطارا يفيد بغرق ثلاث أشخاص في بلاعة الصرف الصحي، وانه تم نقلهم إلى المستشفى جثث هامدة، وانهم هم صلاح على احمد من قرية بني سليمان ويبلغ من العمر 56 عام عامل على جرار الصرف، وسلامة سالم العربي من قرية بني سليمان ويبلغ من العمر 40 عام، ومحمد عبد المعتمد سيد ويبلغ من العمر 30 عام من مركز الفشن جنوب بني سويف، وجميعهم تم نقلهم إلى المستشفى جثث هامدة.

وتبين من المعاينة وتحريات الشرطة أن سبب الحادث انه أثناء كسح احد خزنات منازل قرية بني سليمان سقط الخرطوم الخاص بعربة الكسح في الخزان فنزل العامل لكي يخرجه ولكنه سقط وغرق، وعندما حاول الثاني أخراجه وهو صاحب الجرار لم يتسطع انقاذه وغرق أيضا وعندما حاول العامل الثالث انقذهم غرق، وتم أخراجهم الثلاث جثث هامده.، تم نقلهم إلى المستشفى وتم تحرير محضر بالواقعة وأمرت النيابة بدفن الجثث الثلاث.

سادت حالة من الحزن بين أهالي القرية للحادث المؤلم، وقال البعض أن السبب هو الإهمال والتقصير حيث أن قرية بني سليمان تعاني من غراقها في مياه ه الصرف لعدم دخول الصرف الصحي بها، وهو ما يعل سكان وأهالي القرية يلجون إلى كسح خزنات منازلهم بعربات الكسح