عيد بلا تحرش, كيف تم مواجهة هذه الظاهرة لهذا العام؟!

في كل عام كانت تصل مراكز الشرطة المنتشرة الاف الشكاوي بخصوص حالات التحرش والتي كانت تصل الى الاعتداء احيانا خاصة في ايام الاعياد.

وكما هو معروف فانه في كل عيد يكون هناك الاف من المواطنين المتجمعين في المتنزهات واماكن التسوق للاحتفال بايام العيد المبارك,كنوع من انواع الترويح عن النفس,ولكن وجود العدد الكبير من المواطنين من كلا الجنسين ادى في الكثير من الاعياد الى وقوع حالات “التحرش” والتي كان يصعب السيطرة عليها في بعض الاحيان لكثرتها.

ولكن لهذا العام ووفقا لتصريحات المراكز الامنية لم تسجل اي حالة تحرش,فكيف ذلك وكيف تم السيطرة على هذه الظاهرة في مصر؟

بعد ان تم دراسة هذه الظاهرة الخطيرة تم نشر المئات من الشرطة النسائية في الشوارع واماكن التجمع وتم وضع مجموعة من القوانين التي تردع المتحرش وكذلك قوانين رادعة لمن يطلقون الالعاب النارية ويتعاطون المخدرات ولمن يدخنون في الاماكن المغلقة.

اليكم هذه القوانين:

قانون العقوبات الجديد اشتمل على مجموعة من المواد الرادعة للافعال التي من شأنها ان تضر بالمصلحة العامة ومصلحة المواطنين وهي كما يلي:

اولا:التحرش:

نصت المادة 306 على معاقبة كل من يتهم بتهمة التحرش بالحبس لمدة 6 اشهر وغرامة مالية بقيمة 3 الاف جنيه مصري,ولا تزيد عن 5 الاف جنيه.

وتطبق هذه العقوبة على كل من يتعرض للاخرين في مكان عام او خاص او مطروق بايتان امور مثل الايحاءات والتلميحات الجنسية والاباحية بالاشارة او القول او الفعل او بالاتصالات السلكية واللاسلكية.

استخدام الالعاب النارية:

المادة رقم 102 نصت على معاقبة كل من يحتاز او يصنع او يبيع او يستورد الالعاب النارية بالسجن المؤبد او المشدد وكذلك الامر لكل من يتعامل بالمواد الداخلة في تركيب الالعاب النارية.

دفع التذاكر:

المادة رقم 170 :غرامة 10 الاف جنيه ولا تزيد عن 200 الف وسجن 6 اشهر لكل من يقوم بركوب السكك الحديدية وغيرها من وسائل النقل العام ولا يدفع الاجرة او الغرامة المترتبة عليه,او قام بالركوب في درجة اعلى من درجة التذكرة الحاصل عليها ولم يدفع الفرق او قام بالركوب في اماكن غير معدة للنقل العام.

المخدرات:

المادة رقم 39 تنص على الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين 1000-3000 جنيه مصري لكل من يتم ضبطه في مكان لتعاطي المخدرات اثناء تعاطيها مع علمه بذلك وقد تصل العقوبة الى سنتين في حال كان هذا المخدر من نوع هيروين او كوكايين.

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