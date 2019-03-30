عرب جوت تالنت 2019: الموسم السادس الحلقة السابعة وليان يحيى و Zyko & Pocah يتأهل للعرض النهائى

بعد حلقة مثيرة من برنامج الكشف عن المواهب للموسم السادس على التوالى عرب غوت تالنت، والذى نال اعجاب عدد كبير من الجماهير وخصوصا عقب تقديم مواهب جديدة سواء من الغناء والرقص والعزف والبكبوكس والجمباز، ويعتمد البرنامج على الكشف عن المواهب الحقيقية داخل الوطن العربى فقط،ومنذ انطلاق الموسم السادس فى شهر مارس الجاري جاءت الحلقات الأولى لاكتشاف المواهب والموافقة من لجنة التحكيم لاختيار ابرز الاعمال التي يقدمها الجمهور من خلال التصويت من لجنة التحكيم على ان يتم الاختبار بين العميد على والفنانة نجوى كرم وايضا البرنس المصري أحمد حلمي

الحلقة السابعة من غرب غوت تالنت

وجاءت الحلقة السابعة اليوم السبت الموافق 30 مارس لتكون العرض المباشر الثانى ليتم تقديم عدد من المواهب ليكون الحكم فى هذا العرض المباشر فقط الى من يحصل على أعلى نسبة تصويت وتم اختيار ثلاث مواهب، ويتأهل صاحب أعلي نسبة الى الجولة القادمة يتم الفصل بين المواهب الاخري من خلال لجنة التحكيم

المواهب المشاركة بالعرض المباشر الثانى الحلقة السابعة

بمشاركة ثماني مواهب خلال العرض ليتم المفاضلة بينهم حيث شاركت الفنانة المصرية حفيدة أم كلثوم سناء نبيل، وأيضا المتسابقة ليان يحيى ،نزار علي بدر ،عبد الله العياد، Zyko & Pocah، Berywam

ومع المواهب الكثيرة استطاعت ليان يحيى وفريق Zyko & Pocah، بخطف بطاقة التأهل من العرض المباشر الثانى والحصول على اعلى نسبة تصويت وضمان#ArabsGotTalent

Zyko & Pocah