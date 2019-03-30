عاجل بالفيديو الرئيس السيسي : رفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات وتحريك المرتبات لجميع العاملين ومنح علاوات دورية واستثنائية

قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم أثناء احتفاله بيوم إلام المثالية وبيوم المرأة المصرية، من 1200 جنية إلى 2000 جنية مصري.

كما قرر منح جميع العاملين بالدولة العلاوة الدورية بنسبة 7 في المائة وبحد أدنى 75 جنية من الأجر الوظيفي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية

و10 في المائه من الأجر الأساسي لجميع العاملين الغير مخاطبين مخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد ادنى 75 في المائة

منح جميع العاملين بالدولة علاوة استثنائية مقطوعة وهي مبلغ 150 جنية

تحريك جدول الأجور لجميع العاملين بالدولة نتيجة رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 2000 جنية وبذلك تصبح الدرجة السادس 200 جنية والثالثة الوظيفية 2600 بدلا من 2000والدولة الممتازة إلى 7000 جنية بعد أن كانت 4000 جنية.

منح جميع أصحاب المعاشات علاوة 15 في المائة وبحد أدنى 150 جنية، وحد أدني للمعاش 900 جنية.

البدء في رد الأموال التي تمثل مديونية وزارة المالية والموازنة العامة لصندوق المعاشات

يذكر أن الحد الأدنى للأجور كان 1200 جنية وهو الحد الأدنى الذي وضعته الدولة والحكومة عقب ثورة يناير، ولكن مع ارتفاع الدولار ورفع الدعم عن بعض الخدمات المخصصة للمواطن المصري نتيجة للإصلاح الاقتصادي اصبح مبلغ 1200 قليل جدا.

وهو ما دع الرئيس عبد الفتاح السيسي يأمر الحكومة وبعد أن أتت ثمار الإصلاح الاقتصادي أن يقوم بإصلاح منظومة الأجور ورفع المرتبات لجميع العاملين بالدولة.

وأمر الرئيس عبد الفتاح السيسي بذلك حكومة مصطفى مدبولي في الاجتماع الأخير حيث أمرهم بسرعة الانتهاء من الآجر المكمل لجميع الوزرات وإصلاح منظومة الأجور لجميع العاملين بالدولة