طلاب الاتحاد المصري للصيدلة يطلقون حملة الصحة العامة للجميع بأماكن متفرقة على مستوى الجمهورية

قام الاتحاد المصري لطلاب كلية الصيدلة بجامعة بدر بالقاهرة بإطلاق واحدة من اكبر حملات التوعية علي مستوي الجمهورية ،والتي تتناول في مفهومها التنمر ،وما يسببه من آثار سلبية في النفس ،وخصوصا للأطفال ،وما يترتب عليه من بناء مشاكل نفسية تصاحبه طيلة عمره،وهذا بالإضافة الى توزيع شنط رمضان للمحتاجين مما يؤدي إلي خلق روح تعاونيه تؤثر بالإيجاب علي المجتمع.

ويذكر ان الاتحاد المصري لطلاب صيدلة هو نشاط طلابي منتشر في معظم جامعات مصر ،وهو من اكبر الأنشطة الطلابية علي مستوي العالم أيضا،حيث يوجد علي مستوي خمس وثمانين دولة ،والهدف الرئيسي لهم تقديم خدمات للمجتمع عامة وتقديم الإفادة لطلبة صيدلة والخرجيين بالأخص.

وقد أطلق طلاب الاتحاد المصري لطلاب صيدلة حملة تحت مسمي الصحة العامه للجميع (PH 4 Each) يوم الخميس الموافق 2019/4/11.

نشر الوعى بأماكن متفرقة فى محافظات مصر

وقد قرر المكتب بأن يكون نشر الوعي ليس مقتصراً علي فئه معينه فلهذا سوف تشمل الحملة عدد من المناطق منها:

جامعة بدر بمحافظة القاهرة لتوعية الطلبة بدورهم في نشر فكرة عدم التنمر.

نادي الزمالك لتوعية جميع الأعضاء الموجودين بالنادي بالفكرة وكذلك لنشر الوعي بين الناس وتوضيح دور الصيدلي في خدمة المجتمع .



زيارة عدة قرى بمدينة أبو كبير بمحافظة الشرقية لتوزيع شنط رمضان.

زيارة مول كايرو فيستيفال سيتى وبعض الأماكن الحيوية في محافظة القاهرة والقاهرة الجديدة فى منتصف الأسبوع .

والجدير بالذكر أن الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة حصل على جائزة أفضل نشاط طلابي في العالم سنة 2014 ودخوله موسوعة جينيس للأرقام القياسية في تحقيق أكبر رقم لقياس السكر (8600) في يوم واحد.

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