طقس عيد العمال الأربعاء الموافق 1 مايو 2019م شديد الحرارة تصل 38 درجة

توقعات الطقس غداً وفق خبراء الأرصاد أعلنوا أنه يشهد غدا الأربعاء الموافق 1 مايو 2019م ويعتبر هذا اليوم هو عيد العمال دراجات حرارة عالية جدا العظمى فيها تصل إلى 38 درجة مئوية، وذلك حسب توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية. لتكون خاصة دراجة الحرارة عالية على السواحل الشمالية نهارا، لطيف ليلا مع عدم وضوح الرؤية قليلا في الفترة الصباحية على بعض المناطق مثل مناطق شمال البلاد وتمتد إلى شمال الصعيد، وسوف نلاحظ تكون بعض السحاب المنخفض والمتوسط في السواحل الشمالية، وقد يصاحبها بعض سقوط الأمطار. مع توفر الرياح الجنوبية الغربية وتكثر نشاطها على الوجه البحري وعلى البحر الأحمر. ويتوقع الخبراء بعض الرياح المثيرة للأتربة والرمال على بعض محافظات مصر.

دراجات طقس الغد الأربعاء المتوقعة لبعض المحافظات:

ونلاحظ درجات الحرارة المتوقع حدوثها غدا الأربعاء مرتفعة العظمى فيها 38 درجة مئوية والصغرى 22 درجة في محافظة القاهرة, بينما درجات الحرارة في الإسكندرية العظمى بها تصل إلى 30 درجة والصغرى 18 درجة مئوية. ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية درجات الحرارة في محافظة سوهاج العظمى فيها تصل إلى 39 درجة والصغرى 20 درجة. بينما محافظة قنا العظمى 40 درجة والصغرى 20 درجة، وأخيرا بالنسبة لمحافظة أسوان فتكون دراجات الحرارة فيها العظمى 41 درجة والصغرى تصل إلى 22 درجة مئوية.

لذلك ننصح الجميع بتوخي الحذر وخاصة سكان محافظات الصعيد من أشعة الشمس خلال فترة الظهيرة.

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