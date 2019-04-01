طريقة التظلم بالخطوات لغير المقبولين بالإعلان العاشر للإسكان الإجتماعي .. ورابط التظلم الإلكترونى

بعد إعلان نتيجة الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي وإستقبال الكثيرون لرسائل نصية تُفيد بقبولهم المبدئي من جهة الصندوق، والتي تبين الموافقة المبدئية علي أوراق المتقدم لحجز وحدة سكنية، ظهر البعض الذين لم يحالفهم الحظ أو لم يتم تقديم أوراقهم بشكل صحيح، أو حصل خطأ بسيط أثناء تقديمهم للطلب أو أثناء رفع الملفات علي الموقع الإلكتروني، وسوف نُقدم لكم في هذة المقالة خطوات عمل تظلم الكتروني ورفع الملفات.

خطوات التظلم الالكتروني لنتيجة الإعلان العاشر:

بدء منذ أمس الموقع الإلكتروني للإسكان الاجتماعي إستقبال طلبات التظلم الإلكتروني من المتقدمين الذين لم يحالفهم الحظ ولكن تنطبق عليهم الشروط، وذلك في فترة منذ اليوم الموافق 1- 4 -2019 م حتى نهاية شهر ابريل الموافق 30-4-2019م، وذلك لتقديم سبب واستكمال جميع الأوراق والبيانات المذكورة ف الرفض.

ولن يلتفت لأي تظلم يُرد بعد تلك الفترة، وفي حالة عدم الرغبة في التظلم يُمكن سحب مقدم الحجز الإعلان العاشر من أي مكتب بريد مع خصم بعض الرسوم الإدارية البسيطة. وعن طريقة التظلم بالخطوات:

1- الدخول علي الموقع الالكتروني من هنا.

2- إدخال الرقم القومي الخاص بالمتقدم.



3- الضغط على تظلم.

4- كتابة السبب وإرفاق جميع المستندات بصيغة pdf ملف واحد.

5- الضغط على تقديم.

بعد إجراء الخطوات السابقة، يتم ظهور رسالة إلكترونية تفيد بتأكيد وصول التظلم للموقع الإلكتروني، مع العلم بأن الموقع الإلكتروني للإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري قد يتأخر ف التحميل بسبب كثرة الإستعلامات والتظلمات في الفترة الحالية.