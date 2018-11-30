صحة وسلامة الغذاء من أهم الأمور التي توليها الحكومة متمثلة في وزارة الزراعة اهتماما كبيرا، وفي احدث بيان صادر عن الوزارة اليوم الجمعة بخصوص الجهود المبذولة للحد من انتشار اللحوم المخالفة للاشتراطات الصحية، قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، أنها تلقت تقريرا بإجمالي المضبوطات خلال 20 يوما، وبالتحديد من 10 نوفمبر الجاري وحتى 29 من نفس الشهر، والتي بلغت 123 طن تنوعت بين أسماك مجمدة، ولحوم بقري وضأن بلدي ودواجن وكبده وأحشاء ودهون، وبلغ عدد المحافظات التي احتواها التقرير 21 محافظة.

التفتيش تحرر محاضر للمخالفين

وصرحت “محرز” أن عدد المحاضر التي تم تحريرها من قبل حملات التفتيش على اللحوم بلغت 563 محضرا بمحافظات شملت القاهرة والجيزة والإسكندرية وقنا والمنيا وسوهاج وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية والمنوفية والبحيرة والفيوم واسيوط وبني سويف والسويس والأقصر وأسوان والبحر الأحمر وجنوب سيناء، وأكدت على أهمية الدور التي تقوم به الوزارة في التأكد من الالتزام بكافة المعايير والاشتراطات الصحية.

أنواع المخالفات التي تم ضبتها

تنوعت المخالفات التي تم ضبتها بين مضبوطات غير صالحة للاستهلاك الأدمي بلغت 97 طن 193 كجم، وقد قامت الوزارة بالتعاون مع مباحث التموين ومديرية التموين والصحة بتحرير 313 محضرا للمخالفين، بالإضافة إلى 2 طن و975 كجم من الأسماك المدخنة والرنجة، تم تحرير عدد 2 محضر لهم.

وأضافت “محرز” أن النوع الآخر من المخالفات كانت الذبح خارج المجازر الحكومية، وبلغ حجم المضبوطات 23 طن و382 كجم، وحرر لهم 248 محضر ذبح خارج المجازر الحكومية، وأشارت إلى انه تم إعداد كافة التقارير الفنية والرقابية والبيطرية بالتعاون مع مديرية التموين والصحة وتقديمها للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.