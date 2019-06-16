ضبط عاطل وشهرته “مغاوري” وبحوزته مواد مخدرة وسلاح ناري بكفر الزيات

في إطار ما تقوم به مديرية أمن الغربية من مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمكافحة الجريمة، بشتى صورها ومواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وتجار المخدرات، والهاربين من الأحكام القضائية والمطلوبين علي ذمة قضايا، ومداهمة البؤر الإجرامية، ولإحكام السيطرة الأمنية، في الشارع بغرض سيادة القانون ونشر الأمن والأمان بين المواطنين.

تمكنت وحدة مباحث مركز كفر الزيات، من ضبط شخص، متخذا من محل إقامته مسرحا لمزاولة نشاطه، وبحوزته سلاح ناري ومواد مخدره بقصد الإتجار، جاء ذالك بعد توافر معلومات أمام الرائد هادي سالم رئيس مباحث مركز شرطة كفر الزيات، وبعمل التحريات اللازمة من قبل معاون المباحث النقيب احمد شيحه، تبين صحة المعلومات، وتم استئذان النيابة العامة، وإعداد ألأكمنه الثابتة، والمتحركة ووضع خطة محكمة، وبمشاركة أفراد من الشرطة السرية، والنظامية تم القبض عليه متلبسا .

تلقى اللواء طارق حسونه مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية بالغربية يفيد بتلقيه اخطار من الرائد هادي سالم رئيس مباحث مركز شرطة كفر الزيات، يفيد بتمكن النقيب احمد شيحه .

من ضبط المدعو ” م. الصاوي ” وشهرته “مغاوري” عاطل، ومقيم بدائرة المركز، وبحوزته ربع كيلو هيروين بقصد الاتجار وسلاح ناري “بندقية خرطوش” بقصد البلطجة، والدفاع عن نشاطه الإجرامي، عدد 4 طلقات من نفس العيار، ميزان حساس، عدد 2 هاتف محمول، ومبلغ مالي من متحصلات البيع.

تم عمل محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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