شعبة العطارة بالغرفة التجارية | تؤكد تراجع أسعار ” ياميش رمضان ” هذا العام وتوضح الأسباب

أسعار ياميش رمضان 2019 بمصر، ملف تتزايد أهميته وبقوة مع اقتراب شهر رمضان المبارك من الحلول على الأمة الإسلامية، ولقد شهدت أسعار ياميش رمضان بالموسم الماضي ارتفاعات كبيرة بالأسعار نتيجة لعدة عوامل أثرت وبقوة على أسعار مستلزمات الشهر الفضيل كافة ومنها قطعاً أسعار الياميش، ولكن هذا الموسم تم تداول أخبار سارة للمواطنين مصدرها الغرفة التجارية بالقاهرة وتحديداً عن شعبة العطارة وأيضاً شعبة المستوردين تؤكد أن أسعار ياميش رمضان هذا العام سوف تشهد فعلياً تراجع عن أسعار العام الماضي وأوضحت تصريحات الشعبة التفاصيل والأسباب .

تفاصيل تراجع أسعار ياميش رمضان هذا العام

حيث أكد رئيس شعبة العطارة بالغرفة التجارية رجب العطار، أن أسعار ياميش رمضان 2019 قد تشهد تراجع بمعدل يصل إلى 15 % هذا العام، وأرجع سبب هذا التراجع بالأسعار لعملية حرق الأسعار التي تقوم بيها الشركات السورية العاملة في مصر، مضيفاً أن تلك الشركات تلجأ إلى حيل منها تغيير بيانات الاستيراد للحصول على امتيازات بالأسعار، ضارباً مثلاً أن هنا شحنات كبيرة دخلت البلاد من ” الزبيب الإيراني ” ولكن على أنه ” زبيب أردني ” .

ثم أضاف العطار أن هذا العام بالفعل سوف يشهد المواطن تحسن بمستوى الأسعار نظراً لأن المستورد قام بتنويع مصادر الدول التي يستورد منها الياميش، وهناك حالة منافسة قوية بين المستوردين للاجتهاد في الحصول على مصدر ياميش بأسعار أقل وجودة أعلى .

ومن جانبه أوضح رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية أحمد شيحة، أن تحسن الأوضاع بسوريا فتح الباب واسع لإمكانية عودة الاستيراد منها، وهو ما سينعكس بشكل ايجابي على الأسعار، رغم أنه أكد أن ارتفاع أسعار الياميش بالفترة الماضية قلل الطلب عليه ومن ثم قل نسبة وارد الياميش لمصر بمعدل 30 % .

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