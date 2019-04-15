سما المصري: أنا مش منافقه و “كل واحد يخليه في كوزه لما نعوزه”

أعلنت الفنانة سما المصرى منذ أيام عن البدء في تسجيل وتصوير أدعية دينية لإذاعتها خلال شهر رمضان المبارك.

وفقا لما نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، قامت بنشر فيديو وصورة لها وهي ترتدي الحجاب وأمام الميكرفون وعلقت قائلة..صور لبروفة تسجيل أول دعاء من الأدعية التي أنوي تقديمها في شهر رمضان الكريم.

حكاية سما المصري مع شهر رمضان

علي مدار ثلاث سنوات أثارت سما، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، الـ”سوشيال ميديا”، وذلك بعدما صرحت عبر أحد حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى، عن تقديمها برنامجًا دينيًا، تحت عنوان “مين مسئول”، عبر إحدى الفضائيات في شهر رمضان 2017، وكانت قد أثارت الأزمة نفسها العام الماضى، حينما صرحت للمرة الثانية عن اعتزامها تقديم برنامج دينى باسم “أهل العلم”، فى شهر رمضان 2018.

تعرضت سما المصري بعد ذالك لهحوم كبير، من قبل رواد الـ”سوشيال ميديا” و غيرهم، بعد طرحها لدعاء ديني بمناسبة اقتراب رمضان 2019،وهو الأمر الذى أثار غضب الكثيرين من المصريين، وطالبو بوقف هذه المهزلة فورًا – على حد قولهم.

أول تعليق لـ سما المصري علي منتقديها

وردت الفنانه سما المصري على منتقديها عبر حسابها الشخصي، بصورة ظهرت فيها ويداها ملطخة بالدماء وعلقت: (اللي هيقف في سكتي وانا داخله اعمل ادعيه رمضان هاسيح دمه، أنا قلت اهو، كل واحد يخليه في كوزه لما نعوزه). كما قالت في منشور سابق: (أنا أبقي منافقة صحيح لو طلعت بوجه قدام الناس وبوجه آخر من وراهم، لكن أنا واضحة وصريحة وبطلع بكل وجه يخطر علي بالي قدام الناس، مش عاملة شيخة قدام الناس ومن وراهم خرباها، لا أنا ياعم انت وهو خرباها قدامكم ومن وراكم ولا تزعلوا، كل واحد بأه يخليه في نفسه وربنا اللي هيحاسبني مش حضراتكم، بس خلاص.. واللي أنا عايزاه هعمله واللي يعمل زينا نقوله ياعمنا).

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