رقم خدمة عملاء فودافون مصر المجاني 2018 وأهم الأكواد

رقم خدمة عملاء فودافون في مصر من أكثر الأرقام طلبًا من قبل عملاء شركة فودافون، حيث تمكنت الشركة خلال الفترة الأخيرة من تغطية جزء كبير في البلاد بخدماتها المتنوعة وعروضها الكثيرة، والتي حظت على إعجاب الكثير من مستخدمي شبكات الاتصالات، وتأتي شركة فودافون في المرتبة الثانية بين أربعة شركات اتصالات في مصر من حيث تاريخ الإنشاء، هذا وقد تمكنت الشركة خلال الفترة الأخيرة من تقديم الكثير من العروض والخدمات والتي نجحت من خلالها في حصاد نجاح باهر، وتحرص الشبكة دائما على التجديد والمتابعة من حيث ما يحتاجه العميل وكذلك الخدمات التي يمكن أن توفر على العملاء الوقت والجهد والمال، ونقدم لكم من خلال هذا المقال رقم خدمة عملاء فودافون في مصر، حيث يمكنكم من خلال هذا الرقم التواصل مع خدمة العملاء لمعرفة المزيد من العروض والخدمات التي تقدمها الشركة، وكذلك الاستفسار عن حل للمشكلات التي من الممكن أن تواجهكم وأيضا الإخبار عن المشكلات التي تواجهكم أثناء استخدام خدمات فودافون.

تعتبر شركة الاتصالات “فودافون” من أنجح الشركات البريطانية في مصر والعالم أجمع، حيث تضم الشركة في مصر فقط أكثر من 25 مليون عميل، هذا وقد نجحت الشركة أيضا في توظيف أكثر من 6000 مصري في الشركة، وتمتلك شركة فودافون العالمية فروع كثيرة تنتشر في جميع دول العالم، كما تمكنت الشركة من تغطية معظم الدول بالخدمات التي تقدمها للعملاء.

شركة فودافون عبارة عن شركة بريطانية متعددة الجنسياتن تمتلك العديد من الفروع في الكثير من البلدان العربية منها والأجنبية، والشبكة تقوم بتقديم جميع الخدمات التي تتعلق بالهواتف المحمولة، وهي واحدة من أربعة شبكات محمولة موجودة في مصر، وقد نجحت الشركة خلال الفترة الأخيرة في الحصول على إشتراك ملايين العملاء مؤخرًا، وإرنست هاريسون وجيري ونت هما من قام بتأسيس تلك الشركة، التي ذاع سيطها خلال الفترة الأخيرة.

رقم خدمة عملاء فودافون في مصر:

أتاحت شركة فودافون في مصر العديد من الأرقام والتي يمكن من خلالها التواصل مع خدمة العملاء، حيث يمكنكم من خلال تلك الأرقام التواصل مع خدمة العملاء سواء من شريحة فودافون التي تمتلكونها أو من خلال الرقم الأرضي أو أي رقم على الشبكات الأخرى حيث يمكنك التواصل مع خدمة العملاء من خلال الأرقام التالية:

التواصل من أي رقم فودافون: 888.

للتواصل مع خدمة العملاء عن طريق الاتصال من أي شبكة أخرى: 16888.

للتواصل مع خدمة العملاء من أي خط أرضي: 0225292888.

للتواصل مع خدمة العملاء من خارج البلاد: 002-01001888888.

خدمة عملاء فودافون انترنت:

كما تتيح فودافون إمكانية التواصل مع خدمة العملاء في حالة وجود أي مشكلة من مشكلات الانترنت “الشبكات الخاصة بفودافون” ADSL أو USB”، حيث يمكنك التواصل مع خدمة العملاء من خلال الأرقام التالية:

للتواصل مع خدمة عملاء الانترنت من أي رقم محمول فودافون “2828”. للتواصل مع خدمة عملاء الانترنت من أي رقم أرضي “0225292828”.

أهم أكواد فودافون:

الخدمة الكود خدمة كلمني شكرًا #رقم الموبايل*505* خدمة كلمني شكرا “خاصة بالشبكات الأخرى” #رقم الموبايل*506* الإطلاع على أعداد نقاط فودافون وان 2#*818* كود الشحن #رقم الكارت*858* معرفة الرصيد 1#*868* تحويل الرصيد من رقمك إلى رقم آخر “فودافون” # المبلغ *رقم الموبايل *2*868* خدمات سلفني شكرًا #3*868* الاستعلام عن قيمة آخر فاتورة 1#*888* الاستعلام عن آخر استهلاك لديك 2#*888*

وأيضا يمكنكم استخدام الأكواد التالية:

خدمة الاحتفاظ بالمكالمات 3#*888* تفعيل خدمة الانترنت 4#*888* تشغيل خدمة الجوال 5#*888* الاستعلام عن رقم PUK الخاص بك #رقم الموبايل *888* الاستعلام عن التوقيت “الساعة والتاريخ” *#100

للإطلاع على عروض فودافون 800 لقائمة خدمات إكسبريس من فودافون #888* تفعيل خدمة التجوال الدولي #5*888* تفعيل خدمة فودافون لايف #4*888* الإطلاع على قيمة الفاتورة #1*888* معرفة صلاحية الخطوط الجديدة وتفعيلها 848 أنظمة بيزنس كنترول 899 تجديد اشتراك كنترول السنوي 822 فودافون كاش والاستفسار عن الخدمة 6001 التحويل بين الأنظمة 880

باقات فليكس من فودافون:

فليكس 15 400 فليكس #15*880* 15 جنيه فليكس 25 800 فليكس #25*880* 25 جنيه فليكس 40 1600 فليكس #40*880* 40 جنيه فليكس 45 1800 فليكس #45*880* 45 جنيه فليكس 60 2500 فليكس #60*880* 60 جنيه فليكس 80 3500 فليكس #80*880* 80 جنيه

خدمات فودافون

فودافون فليكس

باقات فودافون انترنت

نعرض لكم جميع باقات فودافون انترنت، بالإضافة إلى أسعارها وطريقة الاشتراك بها، وذلك عبر الجدول التالي:

تطبيق أنا فودافون

يمكنك من خلال تطبيق أنا فودافون الاستمتاع بعدد من الخدمات: