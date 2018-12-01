رانيا يوسف تؤكد تمسكها بالقيم والأخلاق وتصدر بيان للجميع لتوضيح حقيقة ما حدث

في أول رد فعل للنجمة المصرية رانيا يوسف، تجاه الانتقادات التي تعرضت لها خلال الأيام القليلة الماضية بعد أن ظهرت بفستان جرئ خلال حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الأربعين، قالت يوسف من خلال بيانها الذي أصدرته اليوم أنها تحترم مشاعر كل الأسر المصرية التي أغضبها الفستان الذي ظهرت به خلال حفل ختام مهرجان القاهرة الدولي، وأنها تود أن يؤكد أنها لم تكن تقصد الظهور بشكل يثير غضب الجمهور الذي اعتبر أن الفستان غير لائق، فمن الممكن أن يكون قد خانني التقدير ولم اكن أتوقع أن يثير الفستان كل هذا الغضب.

وأضافت رانيا يوسف أن آراء مصممي الأزياء والمتخصصين في الموضة تؤثر كثيرا على قرارات اختيار الملابس، وقد يكون مصممي الأزياء قد اعتبروا أن المهرجان دولي، وأوضحت أنها لم تكن تتوقع أن يحدث كل هذا، وأنها أن كانت تعلم ما كانت ارتدت الفستان، وأكدت أنها تؤكد تمسكها بالقيم والأخلاق التي كانت وما زالت وستظل محل احترام وتقدير.

وأنهت رانيا يوسف بيانها بانها تعتز بكونها فنانة لها رصيد طيب لدي الجمهور، وأنها تتمني من الجميع تفهم حسن نيتها وعدم رغبتها في أغضاب احد، وأنها تتمني أن تكون دائما عند حسن ظن جمهورها بها، وفي الختام أكدت يوسف على اعتزازها بانتمائها لنقابة الفنانين التي لها دور تنويري كبير بالإضافة إلى حمايتها للقيم والدفاع عن الفن والفنانين.