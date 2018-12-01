قام عدد من المحامين على رأسهم المحامي الشهير سمير صبري بالتقدم ببلاغ عاجل للنائب العام ضد الفنانة رانيا يوسف وحمل البلاغ رقم 15442 لعام 2018، ووجه البلاغ إليها عدة تهم منها الفعل الفاضح العلني والتحريض على الفسق والفجور ونشر الرزيلة وإغراء القُصّر، وذلك بسبب ما فعلته في ختام مهرجان القاهرة السينمائي.

بلاغ للنائب العام ضد رانيا يوسف و4 تهم موجهة لها

وجاء في البلاغ أن ما فعلته رانيا يوسف في مهرجان القاهرة السينمائي وظهورها أمام الكاميرات بملابس فاضحة تشبه البيبي دول ما هو إلا انتهاك واضح للقانون، وتقع عليها عقوبة كما نص على ذلك قانون العقوبات والخاص بمكافحة الدعارة، كما جاء في البلاغ أن الملابس التي ظهرت بها الفنانة رانيا يوسف لا يخصع للحرية الشخصية أو حرية الفكر والإبداع، بل إن ما فعلته عري واضح وتحريض على الفسق والفجور، وأكد عدد من المحامين أن العقوبة في الجرائم الموجهة إليها تصل إلى 5 سنوات حبس.

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ومن جهة أخرى فقد قرر نيابة الأزبكية تحديد جلسة يوم السبت الموافق 12 يناير من العام المقبل لمحاكمة رانيا يوسف في أول جلسة محامة لها وذلك بتهمة الفعل العلني الفاضح.