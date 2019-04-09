بعد 8 سنوات من المقالب المخيفة والمرعبة التي يقدمها الفنان رامز جلال,فانه يعود لهذا العام ببرنامج جديد للمرة التاسعة على التوالي.

فكرة البرنامج الجديدة يحيطها غموض وتكتم شديدان من قبل معدّي البرنامج,ولكن ما يمكن تأكيده بانه قد تم تصويره في اندونيسيا هذه المرة.

فنانة تقع في شباك رامز لأول مرة:

وفقا لتصريحات وصلت صحيفة مصراوي فان الفنانة “شهيرة” قد وقعت هذه المرة في شباك رامز جلال وقد صرحت انها بالفعل قامت ببتصوير حلقة معه حيث اوقعها في احدى مقالبه .

الفنانة “شهيرة” رفضت التصريح حول المقلب الجديد .

ولكن اكدّت بان المقلب الجديد ليس تحت الارض كما يشاع وعلّقت على سبب رفضها كشف سر المقلب الجديد بانها امانة.

برامج رامز جلال المتنوعة كانت تعرض عادة في شهر رمضان المبارك وكذلك ايضا في الجزء الجديد.

وعلى الرغم من ان هذا البرنامج تعرض للكثير من الانتقادات والتكذيب الا انه حقق نسبة كبيرة جدا من المشاهدات والمتابعات طوال السنوات السابقة.

ولمتابعي البرنامج اليكم المعلومات التالية:

من المقرر عرض البرنامج الجديد في رمضان المقبل.

موعد بث البرنامج عادة بعد الافطار مباشرة.

القنوات التي تعرض هذا البرنامج بشكل اساسي هي MBC.

مدة عرض البرنامج تقريبا ساعة ويتخللها 4 فواصل اعلانية.

بعض القنوات الاخرى تقوم بعرض البرنامج ولكن في اوقات مختلفة.

ولمحبي متابعة البرنامج عبر الانترنت بامكانكم المشاهدة من خلال موقع شاهد بعد عرض الحلقة مباشرة عبر التلفاز.

نبذة عن رامز جلال:

ابن المخرج احمد جلال توفيق,درس في مدرسة قصر الطفل وبعدها في مدرسة الاورمان واما في دراسته الثانوية فقد كانت في مدرسة الجيزة الثانوية.

ولد رامز في مدينة القاهرة وله عدة اعمال فنية قد شارك فيها منها مسرحية “جوز ولوز” والتي اخرجها هاني مطاوع في عام 1995.

شارك في فلم “ميدو مشاكس” و”الباشا تلميذ” و”حبك نار” بالاضافة الى مشاركته البارزة في فيلم “55 اسعاف”

ومؤخرا قام بالتركيز على برنامج المقالب الذي يقوم بتقديمه والذي وصل حتى الان الى 8 اجزاء والجزء التاسع في رمضان المقبل.

متزوج ولديه ابن اسمه ياسر ولكن لا نعرف الكثير عن حياته الشخصية لما يحيطها من غموض.

رامز جلال يعود من جديد في رمضان وهذه أول ضحاياه