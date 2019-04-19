“رابط ألاستعلام” عن مقر اللجنة ألانتخابية للتعديلات الدستورية 2019

يبحث الكثير من المواطنين داخل مصر عن الاستعلام عن اللجنة الانتخابية 2019، لذا أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات العامة عن توافر خدمة ألاستعلام عن مقر اللجنة الانتخابية من خلال الرقم القومي المكون من أربعة عشر رقماً، هذا وقد حددت اللجنة العليا للانتخابات أيام 22-23-24 من شهر أبريل الجاري لعام 2019، لذا سنتيح رابط الاستعلام لكل من يرغب في الاستعلام عن رقم اللجنة الانتخابية مع خطوات التسجيل.

التعديلات الدستورية لعام 2019:

حددت اللجنة العليا للانتخابات عن تحديد يوم السبت الموافق 20/4/2019 هو بداية التصويت للمقيمين بالخارج، والمقيمين بالداخل تبدأ في يوم 22-4-2019 حتي يوم 24-3-2019، وقد أعلنت اللجنة العليا للانتخابات عن أتاحه أمكانية التصويت من داخل أي محافظة اخري دون التي تكون مقيدة بالبطاقة تسهيلاً لظروف جميع المواطنين خلال هذه الأيام.

وفي الفترة الأخيرة قامت مجموعة كبيرة من الأحزاب السياسية المتعددة عن أجراء ندوات سياسية بغرض توعية جميع المواطنين بأهمية التصويت في استفتاء التعديلات الدستورية.

خطوات ألاستعلام عن مقر اللجنة الانتخابية للتعديلات الدستورية:

أولاً يتم الدخول علي موقع الهيئة الوطنية للانتخابات الأتي: الهيئة الوطنية للانتخابات

ثانياً نقوم بإدخال الرقم القومي المكون من 14رقم في المكان المحدد له.

ثالثاُ يتم الضغط علي رمز ألاستعلام إلي أن يظهر ألاسم بالمكان المحدد له بالانتخاب.

هدف التعديلات الدستورية لعام 2019:

تهدف التعديلات الدستورية إلي مد فترة حكم الرئاسة إلي ستة سنوات تنتهي بنهاية عام 2024، كما أنه يتمكن الرئيس من التقدم للترشح لمدة ستة سنوات اخري تنتهي بعام 2030، بالإضافة إلي تعيين نائب للرئيس وتعيين هيئة قضائية عليا.

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