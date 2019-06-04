دار الإفتاء تُعلن عن موعد عيد الفطر ٢٠١٩

بعد اعلان الأردن ان غدا الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان وبعد اعلان السعوديه والكويت وبعض الدول ان غدا الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر

مفتي الجمهوريه يعلنها اخير ان غدا هو المتمم لشهر رمضان وان الأول من شوال الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك. إليكم التفاصيل.

قام. مفتي الجمهوريه الدكتور شوقي علام، بأعلان ان غدا ليس اول ايام عيد الفطر لعدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال 1440 هـ، وبذلك يكون غدا الثلاثاء آخر أيام شهر رمضان المبارك، وأن بعد غد الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك 5 يونيو 2019.

كما استطلعت دار الافتاء هلال شهر شوال، بعد غروب شمس الاثنين، 29 من شهر رمضان المبارك، 3 يونيو، بواسطة اللجان الشرعية المختصه والعلمية وتحقق شرعا، عدم ثبوت شهر شوال، الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان والأربعاء أول أيام عيد الفطر.

كما قام مفتي الجمهوريه بتهنئه، الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بعيد الفطر المبارك، سائلا الله أن يجعل أيامه خير وبركه على المصريين والعالم أجمع.

وقام الدكتور رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكيه والجيوفيزيقيه محمد جاد القاضى بتصريح، حيث قال في تصريح سابق إن غُرة شوال وأول أيام عيد الفطر سيوافق هذا العام الثلاثاء 4 يونيو المقبل فلكياً، مؤكداً أن رمضان هذا العام سيكون 29 يوماً فقط، وصلاة العيد ستكون فى الخامسة و19 دقيقة صباحاً بمدينة القاهرة.

كما اتمني لكل المسلمين تمام الصحه والعافيه.

← إقرأ أيضاً: