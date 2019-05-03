جدد بطاقتك أون لاين- ننشر خطوات تجديد البطاقة الشخصية وكيفية استخراج بدل فاقد أو تالف والأوراق المطلوبة

خطوات تجديد البطاقة الشخصية أو بطاقة الرقم القومي من الأنترنت أو مكاتب السجل المدني والأوراق المطلوبة، من أهم الأمور التي يحرص عليها جميع المواطنين، في حال حدوث أي تغير في بياناتهم أو في حالة انتهاء الفترة المحددة للبطاقة الشخصية، حتي لا يتعرضوا إلى دفع غرامة مالية، ولهذا سننشر في هذا التقرير كيفية تجديد البطاقة الشخصية وما هي المستندات اللازمة، طبقا لأحدث قرارات وزارة الداخلية، كما سيتم توضيح خطوات استخراج بطاقة بدل فاقد أو تالف .

خطوات تجديد البطاقة الشخصية بطاقة الرقم القومي

حيث تعد البطاقة الشخصية من الأوراق الرسمية الضروري استخراجها لأي مواطن يبلغ السن القانوني، حتي لا يتعرض إلى المسائلة القانونية، كما نطالب السادة القراء بسرعة الإبلاغ عن بطاقة الرقم القومي المفقودة في أقرب مركز لك لتجنب الوقوع في أي مشاكل أو مخالفات قانونية، ولهذا يجب على كل مواطن تجديد البطاقة الشخصية بطاقة الرقم القومي الخاص به في الحالات التالية :

تغيير محل الإقامة .

أو تغير الحالة الاجتماعية للمواطن ( زواج أو طلاق أو أرمل).

تغير جهه عمل المواطن .

أو انتهاء المدة المحددة للبطاقة الشخصية .

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية شددت على ضرورة تجديد البطاقة الشخصية بطاقة الرقم القومي حتي لا يتعرض المواطن إلى دفع غرامة مالية، حيث أكدت وزارة الداخلية أن هذا يأتي في إطار حرص الداخلية على الحد من ارتكاب الجرائم ومكافحة الإرهاب، اعرف خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي من النت

جدد بطاقتك أون لاين

في إطار حرص وزارة الداخلية على تسهيل الإجراءات على جميع المواطنين، أعلنت الوزارة تقديم خدمة تجديد البطاقة الشخصية من الأنترنت عبر البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية، لتحفيز المواطنين على سرعة تجديد بطاقة الرقم القومي دون التعرض لأي غرامات مالية.

وفيما يتعلق بخطوات تجديد البطاقة الشخصية من الأنترنت أون لاين فهي كالتالي :

الدخول إلى البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية ( موقع وزارة الداخلية ).

اختيار الأحوال المدنية.

ومن ثم الضغط على الرقم القومي.

وتظهر في هذه الخطوة العديد من الخيارات سواء (تجديد بطاقة الرقم القومي أو الاستخراج لأول مرة أو استخراج بدل فاقد).

ومن ثم كتابة جميع البيانات في الاستمارة الخاصة بك.

وأخيرا تحديد وسيلة سداد الرسوم حيث يمكن دفعها عند استلام البطاقة أو الدفع إلكتروني.

غرامة المتخلفين عن تجديد البطاقة الرقم القومي

حيث أعلنت وزارة الداخلية فرض غرامات عن المتخلفين عن تجديد بطاقة الرقم القومي أو البطاقة الشخصية عن ميعادها وهي كالتالي :

فرض غرامة 100 جنية للمواطنين الذين يتجاوز عمرهم 16 عام وسته أشهر ولم يستخرج البطاقة الشخصية.

فرض غرامة 50 جنية إذا لم يتم تجديد البطاقة الشخصية بعد 3 أشهر من انتهائها.

فرض غرامة 50 جنية إذا لم يتم تجديد بطاقة الرقم القومي بعد 3 أشهر إذا تغيرت الحالة الاجتماعية .

فرض غرامة 50 جنية في حال عدم تقديم طلب بدل فاقد ومرور 15 يوم على فقدان بطاقة الرقم القومي.

تجديد بطاقة الرقم القومي من السجل مدني

كما يمكن تجديد البطاقة الشخصية أو تجديد بطاقة الرقم القومي من السجل المدني وليس فقط من خلال الأنترنت، وتقديم المستندات التالية :

الحصول على استمارة البطاقة الشخصية.

صورة من شهادة الميلاد.

صورة من فاتورة الكهرباء أو المياة.

صورة من عقد الإقامة الجديد ( في حال تجديد الطاقة الشخصية لتتغير محل السكن).

صورة من قسيمة الزواج ( في حال تجديد البطاقة لتغيير الحالة الاجتماعية) .

صورة من المؤهل الدراسي ( في حال تجديد بطاقة الرقم القومي بعد التخرج)

كيفية استخراج بدل فاقد أو تالف البطاقة الشخصية

يتوجب على المواطن سرعة استخراج بدل فاقد قبل مرور 15 يوم من فقدان البطاقة الشخصية، ويلزم سرعة استخراج بدل تالف لبطاقة الرقم القومي، حيث غير مسموح التعامل بها في أي إجراء وهي تالفه، ويمكن استخراج بدل تالف أو فاقد البطاقة الشخصية كالتالي :

نموذج البطاقة الشخصية.

إثبات شخصية للشخص.

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