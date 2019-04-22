الوطنية للانتخابات تكشف حقيقة تغريم مقاطعي الاستفتاء

كما صرح المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في تصريحات صحفية، اليوم، إن الهيئة الوطنية قد تلقت ما يفيد بانتظام سير العملية الانتخابية داخل كافة لجان الاقتراع في الاستفتاء على تعديل الدستور للمصريين بكافة انحاء البلاد، في ثالث أيام التصويت للمصريين بالمحافظات.
وأضاف لاشين أن عمل اللجان انتظم اعتبارا من التاسعة صباح اليوم، وأن الهيئة الوطنية للانتخابات لم تتلق أية شكاوى تتعلق بسير عملية الاستفتاء، وأنها تسير بشكل جيد ومنتظم على قدم وساق، وأن المواطنين اصطفوا أمام اللجان قبل بدء عملية التصويت.
جدير بالذكر أن تصويت الاستفتاء على تعديل عدد من مواد دستور 2014، تجرى تحت إشراف قضائي كامل، وتستمر على مدى 3 أيام متتالية، وسط متابعة من مختلف منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية، وان عدد من يحق لهم التصويت في الاستفتاء هم 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.
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