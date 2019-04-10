حبس وغرامة.. السيسي يصدر قرارا بشأن المواد البترولية والتموينية

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بتعديل في بعض أحكام المرسوم رقم 95 لسنة 1945 والذي يختص بشئون التموين والسلع التموينية وأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.

حبس وغرامة.. قرار رئيس الجمهورية

ويتضمن القانون وتعديله تغليظ العقوبة على من يحتكر سلعة ويخفيها أو يمتنع عن بيع مواد التموين والمواد البترولية الموزعة خلال شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات، أو يتلاعب بالأسعار.

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تغليظ العقوبة

وشدد الرئيس السيسي على عقوبة من الغش بقصد الاتجار في تلك المواد بغيرها أو غير مواصفاتها أو من يرفض دون سبب قانوني استلام الحصة التموينية أو البترولية لتوزيعها أو حصل دون وجه حق على حصة من المواد البترولية أو التموينية، وأدلى ببيانات كاذبة ونشر شائعات مرتبطة بوجود سلع بترولية أو تموينية بقصد التأثير على عروض السلعة أو أسعارها.

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