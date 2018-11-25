هنا جدول امتحانات محافظة الشرقية 2019 الفصل الدراسي الأول لمراحل التعليم الأساسي والتعليم المهني والتربية الخاصة

تم اعتماد جدول امتحانات محافظة الشرقية 2019، وذلك حتى يتمكن الطلبة والطالبات من ترتيب أمورهم قبل موسم الامتحانات والانتهاء من المذاكرة وبداية المراجعة للتاكد من حفظ وفهم المعلومات، وحسب جدول امتحانات محافظة الشرقية 2019 دور يناير المنشور، فمن المقرر أن تنتهي جميع الامتحانات لمراحل التعليم الأساسي الابتدائي والإعدادي قبل 24 يناير 2019.

جدول امتحانات محافظة الشرقية 2019

نعرض لكم مواعيد امتحانات محافظة الشرقية للصفوف الدراسية المختلفة، موعدها ومدتها على النحو التالي:

الصف تاريخ البداية تاريخ النهاية الصف الثاني الابتدائي 2 يناير 2019 3 يناير 2019 الصف الثالث الابتدائي 2 يناير 2019 3 يناير 2019 الصف الرابع الابتدائي 5 يناير 2019 12 يناير 2019 الصف الخامس الابتدائي 5 يناير 2019 12 يناير 2019 الصف السادس الابتدائي 12 يناير 2019 17 يناير 2019 الصف الأول الإعدادي 13 يناير 2019 17 يناير 2019 الصف الثاني الإعدادي 13 يناير 2019 17 يناير 2019 الصف الثالث الإعدادي 20 يناير 2019 24 يناير 2019 الصف الأول الثانوي الامتحان الأول يبدأ 29 ديسمبر الامتحان الثاني يبدأ 17 يناير الصف الثاني الثانوي 2 مايو 2018 9 مايو 2018

جدول امتحانات التربية الخاصة محافظة الشرقية دور مايو:

الصف تاريخ البداية تاريخ النهاية الثامن أمل 5 يناير 2019 12 يناير 2019 السادس نور 5 يناير 2019 12 يناير 2019 إعدادية النور 20 يناير 2019 24 يناير 2019 إعدادية الأمل 20 يناير 2019 24 يناير 2019

جدول امتحانات الصف الثاني الابتدائي محافظة الشرقية

جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي محافظة الشرقية

جداول امتحانات الصف الرابع الابتدائي محافظة الشرقية

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي محافظة الشرقية

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي محافظة الشرقية

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي محافظة الشرقية

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي محافظة الشرقية

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة الشرقية

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي العام محافظة الشرقية

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي العام محافظة الشرقية

ونود أن نحيط سيادتكم علما بأن امتحانات الصف الأول الابتدائي هي امتحانات شفهية، ولن تكون تحريرية، لذا لم يتم ذكرها في الجدول السابق، وسنوافيكم بجدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني جميع المحافظات فور اعتماده من الوزارة.