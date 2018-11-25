هنا جدول امتحانات محافظة الشرقية 2019 الفصل الدراسي الأول لمراحل التعليم الأساسي والتعليم المهني والتربية الخاصة

تم اعتماد جدول امتحانات محافظة الشرقية 2019، وذلك حتى يتمكن الطلبة والطالبات من ترتيب أمورهم قبل موسم الامتحانات والانتهاء من المذاكرة وبداية المراجعة للتاكد من حفظ وفهم المعلومات، وحسب جدول امتحانات محافظة الشرقية 2019 دور يناير المنشور، فمن المقرر أن تنتهي جميع الامتحانات لمراحل التعليم الأساسي الابتدائي والإعدادي قبل 24 يناير 2019.
جدول امتحانات محافظة الشرقية 2019
نعرض لكم مواعيد امتحانات محافظة الشرقية للصفوف الدراسية المختلفة، موعدها ومدتها على النحو التالي:
|الصف
|تاريخ البداية
|تاريخ النهاية
|الصف الثاني الابتدائي
|2 يناير 2019
|3 يناير 2019
|الصف الثالث الابتدائي
|2 يناير 2019
|3 يناير 2019
|الصف الرابع الابتدائي
|5 يناير 2019
|12 يناير 2019
|الصف الخامس الابتدائي
|5 يناير 2019
|12 يناير 2019
|الصف السادس الابتدائي
|12 يناير 2019
|17 يناير 2019
|الصف الأول الإعدادي
|13 يناير 2019
|17 يناير 2019
|الصف الثاني الإعدادي
|13 يناير 2019
|17 يناير 2019
|الصف الثالث الإعدادي
|20 يناير 2019
|24 يناير 2019
|الصف الأول الثانوي
|الامتحان الأول يبدأ 29 ديسمبر
|الامتحان الثاني يبدأ 17 يناير
|الصف الثاني الثانوي
|2 مايو 2018
|9 مايو 2018
جدول امتحانات التربية الخاصة محافظة الشرقية دور مايو:
|الصف
|تاريخ البداية
|تاريخ النهاية
|الثامن أمل
|5 يناير 2019
|12 يناير 2019
|السادس نور
|5 يناير 2019
|12 يناير 2019
|إعدادية النور
|20 يناير 2019
|24 يناير 2019
|إعدادية الأمل
|20 يناير 2019
|24 يناير 2019
جدول امتحانات الصف الثاني الابتدائي محافظة الشرقية
جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي محافظة الشرقية
جداول امتحانات الصف الرابع الابتدائي محافظة الشرقية
جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي محافظة الشرقية
جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي محافظة الشرقية
جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي محافظة الشرقية
جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي محافظة الشرقية
جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة الشرقية
جدول امتحانات الصف الأول الثانوي العام محافظة الشرقية
جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي العام محافظة الشرقية
ونود أن نحيط سيادتكم علما بأن امتحانات الصف الأول الابتدائي هي امتحانات شفهية، ولن تكون تحريرية، لذا لم يتم ذكرها في الجدول السابق، وسنوافيكم بجدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني جميع المحافظات فور اعتماده من الوزارة.
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