تَعرَّف علي لجنتك الانتخابية للتصويت على التعديلات الدستورية 2019

علي مدار ثلاثة ايام يتم التصويت علي التعديلات الدستورية، من خلال اللجان الانتخابية المنتشرة على مستوي جمهورية مصر العربية، ولكي تتعرف علي اللجنة الإنتخابية التي تتبعها، ورقم اللجنة الفرعية، ورقمك في الكشوف الانتخابية، من خلال هذا الرابط:

الاستعلام عن لجنتك الانتخابية

وممكن أيضاً التعرف علي اللجنة الانتخابية من خلال ارسال رقمك القومي علي الرقم 5151.

وبعد أن تتعرف على مكان لجنتك الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية ورقمك في الكشوف الانتخابية، تذهب إلى اللجنة ومعك البطاقة الشخصية وتسليمها الى المختص داخل اللجنة.

الذي بدوره سوف يبحث علي اسمك في الكشوف الانتخابية، ويستكمل الارقام الناقصة من رقمك القومي المدون في الكشف.

ثم تقوم بالتوقيع في خانة التوقيع امام اسمك ورقمك القومى المدون في الكشف.

ثم يقوم موظف اخ. بتسليمك الورقة التي سوف تقوم بالتصويت فيها.

ثم تضع الورقة في الصندوق، وبعد ذلك تضع إصبعك في الحبر الفسفوري.

وممكن أيضاً للمغتربين والغير متواجدين في محل ميلادهم المدون في بطاقة الرقم القومى، للتصويت من أي مكان متواجدين فيه.

فقد حرصت اللجنة العليا للانتخابات، التسهيل على المواطنين ليتسنى للجميع الإدلاء بأصواتهم.

← إقرأ أيضاً: