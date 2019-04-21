 التخطي إلى المحتوى

تَعرَّف علي لجنتك الانتخابية للتصويت على التعديلات الدستورية 2019

كتب هاني محروس آخر تحديث

علي مدار ثلاثة ايام يتم التصويت علي التعديلات الدستورية، من خلال اللجان الانتخابية المنتشرة على مستوي جمهورية مصر العربية، ولكي تتعرف علي اللجنة الإنتخابية التي تتبعها، ورقم اللجنة الفرعية، ورقمك في الكشوف الانتخابية، من خلال هذا الرابط:

الاستعلام عن لجنتك الانتخابية

تَعرَّف علي لجنتك الانتخابية للتصويت على التعديلات الدستورية 2019

وممكن أيضاً التعرف علي اللجنة الانتخابية من خلال ارسال رقمك القومي علي الرقم 5151.

تَعرَّف علي لجنتك الانتخابية للتصويت على التعديلات الدستورية 2019

وبعد أن تتعرف على مكان لجنتك الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية ورقمك في الكشوف الانتخابية، تذهب إلى اللجنة ومعك البطاقة الشخصية وتسليمها الى المختص داخل اللجنة.

تَعرَّف علي لجنتك الانتخابية للتصويت على التعديلات الدستورية 2019

الذي بدوره سوف يبحث علي اسمك في الكشوف الانتخابية، ويستكمل الارقام الناقصة من رقمك القومي المدون في الكشف.

تَعرَّف علي لجنتك الانتخابية للتصويت على التعديلات الدستورية 2019

ثم تقوم بالتوقيع في خانة التوقيع امام اسمك ورقمك القومى المدون في الكشف.

تَعرَّف علي لجنتك الانتخابية للتصويت على التعديلات الدستورية 2019

ثم يقوم موظف اخ. بتسليمك الورقة التي سوف تقوم بالتصويت فيها.

تَعرَّف علي لجنتك الانتخابية للتصويت على التعديلات الدستورية 2019

ثم تضع الورقة في الصندوق، وبعد ذلك تضع إصبعك في الحبر الفسفوري.

تَعرَّف علي لجنتك الانتخابية للتصويت على التعديلات الدستورية 2019

وممكن أيضاً للمغتربين والغير متواجدين في محل ميلادهم المدون في بطاقة الرقم القومى، للتصويت من أي مكان متواجدين فيه.

تَعرَّف علي لجنتك الانتخابية للتصويت على التعديلات الدستورية 2019

فقد حرصت اللجنة العليا للانتخابات، التسهيل على المواطنين ليتسنى للجميع الإدلاء بأصواتهم.

← إقرأ أيضاً:


قد يهمك:


عن الكاتب

هاني محروس

بكالوريوس اعلام جامعه القاهره كاتب و محب للفنون والثقافه والموضوعات العلميه الغريبه والمثيره والفضاء وعلوم الفضاء والتراث والأثار والحضارات القديمه والازمنه الغابره والعتيقه والانسان البدائي القديم.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.