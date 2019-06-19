توقعات خبراء الأرصاد : طقس الغد حار جداً ويصل الى  39 درجة وعلى الجميع توخي الحذر

توقعات خبراء الأرصاد : وعكس ما يتوقع الجميع فطقس الصيف لم يبدأ فعلياً بل انه على وشك البداية حيث انه سيبدأ فعلياً يوم 21 يونيو ، أما توقعات طقس غداً الخميس فالجو سيكون وفق خبراء هيئة الأرصاد الجوية أ طقس الغد سيكون معتدلاً على سواحل محافظات مصر الشمالية ويسود طقس شديد الحرارة على باقي محافظات مصر ويميل الى الاعتدال ليلاً يرجى العلم بأن الطقس في ازدياد في ارتفاع الدرجات الحرارة وعلى الجميع توخي الحذر وينصح بعد التعرض مباشرة في الشمس خاصة في وقت الظهيرة وما بعدها وذلك حتى انتهاء فترة شدة الشمس.
طقس الغد والشبورة المائية
يتوقع خبراء الأرصاد أن تظهر سحباً منخفضة ومتوسطة على محافظات الشمال فيما تقل رؤية الشبورة المائية صباحاً على مناطق الشمال ايضاً ,وتكون الرياح شمالية شرقية معتمدلة على محافظات الوجه البحري فيما تكون محملة بالاتربه والرمال على محافظات شمال الصعيد.
توقعات خبراء الأرصاد لـ درجالت الحرارة المتوقعة لطقس الغد الخميس 19-6-2019
|المحافظة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة
|العظمى 39 درجة
|الصغرى 26 درجة
|الاسكندرية
|العظمى 32 درجة
|الصغرى 22 درجة
|مرسى مطروح
|العظمى 31 درجة
|الصغرى 21 درجة
|سوهاج
|العظمى 45 درجة
|الصغرى 26 درجة
|قنا
|العظمى 45 درجة
|الصغرى 26 درجة
|اسوان
|العظمى 44 درجة
|الصغرى 30 درجة
فيما تنصح هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بتوخي الحذر في درجات الظهيرة حيث تشتد درجة الحرارة وينصح بإستخدام المظلات او عدم التعرض مباشرة للشمس نظراً لبداية قرب فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.
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