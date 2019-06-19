توقعات خبراء الأرصاد : طقس الغد حار جداً ويصل الى  39 درجة وعلى الجميع توخي الحذر

توقعات خبراء الأرصاد : وعكس ما يتوقع الجميع فطقس الصيف لم يبدأ فعلياً بل انه على وشك البداية حيث انه سيبدأ فعلياً يوم 21 يونيو ، أما توقعات طقس غداً الخميس فالجو سيكون وفق خبراء هيئة الأرصاد الجوية أ طقس الغد سيكون معتدلاً على سواحل محافظات مصر الشمالية ويسود طقس شديد الحرارة على باقي محافظات مصر ويميل الى الاعتدال ليلاً يرجى العلم بأن الطقس في ازدياد في ارتفاع الدرجات الحرارة وعلى الجميع توخي الحذر وينصح بعد التعرض مباشرة في الشمس خاصة في وقت الظهيرة وما بعدها وذلك حتى انتهاء فترة شدة الشمس.

طقس الغد والشبورة المائية

يتوقع خبراء الأرصاد أن تظهر سحباً منخفضة ومتوسطة على محافظات الشمال فيما تقل رؤية الشبورة المائية صباحاً على مناطق الشمال ايضاً ,وتكون الرياح شمالية شرقية معتمدلة على محافظات الوجه البحري فيما تكون محملة بالاتربه والرمال على محافظات شمال الصعيد.

توقعات خبراء الأرصاد لـ درجالت الحرارة المتوقعة لطقس الغد الخميس 19-6-2019

المحافظة العظمى الصغرى القاهرة العظمى 39 درجة الصغرى 26 درجة الاسكندرية العظمى 32 درجة الصغرى 22 درجة مرسى مطروح العظمى 31 درجة الصغرى 21 درجة سوهاج العظمى 45 درجة الصغرى 26 درجة قنا العظمى 45 درجة الصغرى 26 درجة اسوان العظمى 44 درجة الصغرى 30 درجة

فيما تنصح هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بتوخي الحذر في درجات الظهيرة حيث تشتد درجة الحرارة وينصح بإستخدام المظلات او عدم التعرض مباشرة للشمس نظراً لبداية قرب فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.

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