تفاصيل وفاة محمد مرسي رئيس مصر الأسبق

توفى الرئيس الأسبق محمد مرسي العياط أثناء حضوره جلسة محاكمته كما أعلن التلفزيون المصري رسميًا، الذي أشار إلى أن وفاة مرسي كانت إحدى جلسات التخابر التي يحاكم فيها ووفقًا للمصادر الرسمية فإن الرئيس الأسبق محمد مرسي طلب من هيئة المحكمة الحديث والكلمة فأعطته الكلمة ثم بعد هذه الكلمة وعند رفع المحكمة لهذه الجلسة أصيب مرسي بنوبة اغماءة وتوفى على إثرها وتم نقله إلى المستشفى واتخاذ الاجراءات اللازمة من جانب الدولة المصرية وهذه المعلومات المتوفرة حتى الآن بشأن هذا النبأ العاجل الذي أكد نبأ وفاة محمد مرسي العياط الرئيس المصري السابق الذي أطيح به في الثورة المصرية في الثلاثين من يونيو، وجرى ذلك خلال جلسة من جلسات محاكمة مرسي في قضية التخابر.

جنازة محمد مرسي وموعد الدفن غير معلومان

وحتى الآن لا توجد أي تفاصيل رسمية بخصوص جنازة الرئيس السابق محمد مرسي، لكن المعلوم أن الرئيس السابق محمد مرسي عند رفع الجلسة طلب الكلمة وأصيب بنوبة اغماءة توفى على إثرها، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى، وجلسة محاكمة التخابر هي احدى الجلسات التي تجري بشكل مستمر وفيها حكم سابق بحق الرئيس السابق محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين المصنفة ارهابية وهي قضية معروفة اعلاميًا بقضية التخابر الكبرى، والمحكمة تسمح لوسائل الإعلام بحضور هذه الجلسات وربما لا يكون هناك حضور كبير بسبب أن هذه الجلسات دورية واستئناف وليست جلسات حكم ولكن المحكمة تسمح لوسائل الاعلام بحضور هذه الجلسة باعتبارها جلسة من جلسات المحكمة الدورية التي تجري الآن في قضية التخابر التي يحاكم فيها مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان، وكانت حضورية اليوم بحضور الرئيس السابق محمد مرسي والذي أصيب بنوبة الاغماءة هذه أثناء الجلسة وتم نقله للمستشفى وتم تأكد نبأ الوفاة.

كانت أصدرت المحكمة حكمًا بتأجيل الجلسة إلى جلسة الغد، وتقول مصادر أثناء نقل الرئيس الأسبق محمد مرسي إلى السجن شعر بحالة اعياء توفى على اثر ذلك، وجثمان الرئيس الأسبق محمد مرسي موجود في أحد المستشفيات وانتقلت النيابة العامة هناك لمناظرة الجثمان لاتخاذ الاجراءات اللازمة لمواراة الجثمان وصلاة الجنازة، ومازلنا لا نعلم عن خبر وفاة محمد مرسي إلا ما تم ذكره رسميًا فقط.

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