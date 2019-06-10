أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر بيان بأنه وقع غرامه علي شركة فودافون مصر، بقيمة 10 ملايين جنية مصري; بسبب انقطاع الخدمه لعدة ساعات في مساء اليوم الثالث من شهر يونيو 2019 قبيل عيد الفطر المبارك عن عدد كبير من العملاء في عدة مناطق، وأوضح الجهاز في بيانه أيضاً ان هذة المرة الأولي التي توقع فيها غرامة علي شركة; بسبب انقطاع الخدمة.

تغريم شركة فودافون

ويأتي تغريم شركة فودافون بهذا المبلغ حيث اشتكي عدد كبير من العملاء المتضررين بإنقطاع الخدمة، وتطبيقاً لبند رقم 18 في التراخيص الممنوحة لشركات الاتصالات، وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه سوف يتم تعويض المشتركين المتضررين من انقطاع الخدمة في ذلك الوقت.

وقال مصدر مسئول من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات انه من الطبيعي أن يحدث عُطل مفاجئ او فني في أي شركه، ولكن ليس من الطبيعي حدوث العطل ولا تقوم الشركات بالاعتذار لعملائها بسبب انقطاع الخدمه، أو تقديم تعويض للعملاء عن العطل الذي حدث

في مساء اليوم الثالث من شهر يونيو أبدي بعض العملاء المشتركين في فودافون اسيتائهم علي شبكات التواصل الاجتماعي; بسبب انقطاع الخدمة

وقال الجهاز أنه يقوم بكافة الاجراءات والتدابير اللازمه; وذلك لضمان خدمة الاتصالات للمواطنين في مصر والارتقاء بها، بما أنه سوف يتم توقيع غرامات علي الشركات المخالفه وفقاً للتعاقدات.

وأرسلت شركة فودافون رسالة لمستخدميها بأنها سوف تقوم بتعويض العملاء من خلال دقائق وميجا بايتس مجانية، ثم انقطعت الخدمة مرة اخري لمشاكل تقنية.

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