تعرف علي أسعار وعدد السلع التموينية من أول شهر أبريل “بالصور”

إلى السادة المواطنين، في أنحاء جمهورية مصر العربية، تقدم لكم بوابة نجوم مصرية، بيان بقائمة صرف

السلع التموينية، والتي يمكن صرفها من خلال، المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وبالمجمعات الاستهلاكية، ومنافذ جمعيتي، وبقالي التموين، اعتبارا من 1-4-2019 عددها و ثمن كل سلعة، وهامش ربح كل سلعة .

ماهو المبلغ المستحق دفعه عند صرف المقررات التموينية؟

ومن جانبة اكد مصدر مسؤول، على أن كل مواطن يتقدم لصرف المقررات التموينية، من أي تاجر، لابد أن يأخذ إيصال السلع التموينية، الخارج من ماكينة صرف السلع التموينية، لدى التاجر ولا يتركها، حتى يعر ف ماله وما عليه، والسلع التي قام التاجر، بضربها على الماكينة، ويأخذ المواطن حقه، ولا يقوم بدفع أي نقود، للتاجر سوى 1.50 جنيه ونصف على البطاقة كامله، ولا يوجد أي أساس من الصحة، أو تعليمات لطلب نقود، زيادة عن المقررة، علي البطاقات التموينية، سواء فرد أو أكثر، يدفع لها الحافز فقط، السالف ذكره، و ناشد المواطنين بسرعة الإبلاغ، عن أي تاجر يقوم بأخذ اكثر من المبلغ المشار إليه، وإذا ثبت مخالفته يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده .



تعرف أيضا علي موعد و مكان معارض “أهلا رمضان”

وأكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، انه يتم الآن إعداد دراسة، لمعرفة احتياجات المواطنين، من السلع المدعمة على بطاقات التموين، وعلى أن يتم توفير السلع المخصص صرفها على البطاقات بكميات، وبأصناف تتناسب مع احتياجات المواطنين .

وأضاف قائلا بأنه جاري العمل علي، تنظيم معرض “أهلا رمضان” اعتبارًا من يوم 20 أبريل، بدون جمهور وإتاحة المعرض اليوم التالي 21 أبريل، حتى ليله شهر رمضان، وذلك فى مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية، وكافة المنتجين لتوفير السلع.