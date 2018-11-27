تعرف على الأجازات الرسمية المتبقية في العام الدراسى 2019/2018

الإجازات الرسمية المتبقية في العام الدارسي يهتم بمعرفتها الطلبة والطالبات، فى المراحل الدراسية المختلفة، لمعرفة الأيام التى التى ستكون راحة لهم من عناء الذهاب إلى المدرسة كل يوم، ومنذ أيام قليلة كانت أجازة 6 أكتوبر، والتى تم تحويلها من السبت 6/10 ألى يوم الأحد 7 أكتوبر، ليتمكن جميع الطلاب والموظفين، الذى يحصلون على أجازة يوم السبت من كل أسبوع، من الاستفادة بأجازة انتصارات أكتوبر، وسنعرض لكم عبر موقع نجوم مصرية، جميع الأجازات المتبقية فى العام الدراسى الحالى 2018/2019، والتى سيتعطل فيها العمل فى المدارس والجامعات، والجهات الحكومية المختلفة، والشركات الخاصة.

الإجازات الرسمية المتبقية في العام الدارسي 2018/2019

ننشر لكم بترتيب التاريخ مواعيد الأجازات التى سيحصل عليها الطلاب هذا العام 2018، وأيضا فى 2019.

أجازة المولد النبوي الشريف، وستكون يوم الإثنين 19 نوفمبر 2018 .

أجازة عيد الميلاد المجيد، وستكون يوم الإثنين 7 يناير2018، .

أجازة ثورة 25 يناير ،وستكون يوم الجمعة 25 يناير2018، .

أجازة عيد تحرير سيناء وستكون يوم الخميس 25 إبريل، 2018 .

أجازة شم النسيم، وستكون يوم الاثنين 29 إبريل 2018.

أجازة عيد العمال، وستكون يوم الأربعاء 1 مايو 2018، .

أجازة اعيد الفطر المبارك، وسيكون ذلك بداية من يوم الثلاثاء 4 يونيو حتى الخميس 6 يونيو 2018.

الأحد 30 يونيو سيكون أجازة ثورة 30 يونيو 2018.

أجازة المولد النبوى الشريف

سوف يكون موعد المولد النبوي الشريف فى الثانى عشر من شهر ربيع الأول الموافق يوم الثلاثاء 20 نوفمبر 2018، وسوف يكون ذلك أجازة لكل طلاب المدارس والجامعات، كما أنه سيكون إجازة رسمية لكل الموظفين بالمصالح الحكومية ودوواين الوزارات، وكذلك الشركات الخاصة، وطبقاً للقانون سوف تعطل المصالح العامة والوزارات.

البحوث الفلكية تعلن رسمياً موعد أجازة مولد النبى سيكون 20 نوفمبر بدل 19 نوفمبر، فلكياً سيكون يوم الخميس 8 نوفمبر هو أخر أيام شهر صفر، ووأول أيام شهرربيع الأول هو يوم الجمعة 9 نوفمبر.

كل عام وجميع الأمة الاسلامية بخير بمناسبة المولد النبوى الشريف

وهذه أجمل أناشيد عن المولد النبوى الشريف

محمد سعفان الاستاذ محمد سعفان وزير القوى العاملة، أكد أن الثلاثاء 20 من نوفمبر عام 2018 ميلادية، و الذى يوافق 12 ربيع الأول لعام 1440 هجرية، سيكون إجازة لجميع العاملين بالقطاع الخاص.

غدا الثلاثاء 20 نوفمبر 2018، هو أجازة رسمية بمناسبة المولد النبوى الشريف.

الأجازة القادمة هى عيدالميلاد المجيد وسوف تكون يوم 7 يناير 2019، وهى أجازة للمصالح الحكومية والمدارس.