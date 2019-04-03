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تعرف على إجازات شهر أبريل 2019 ..موعد إجازة شم النسيم 2019

كتب رشا الشافعي آخر تحديث

أعرف مواعيد الإجازات الرسمية خلال شهر أبريل الحالي، بخلاف الإجازات الأسبوعية والتي تعد مدفوعة الأجر هناك أيضاً إجازات رسمية تختلف من شهر إلى شهر آخر وبما أن شهر أبريل من الشهور التي يتواجد بها العديد من أيام الإجازات الرسمية فيجب أن تعرف ما هي تلك الأيام ، والتي يتخللها أعياد الربيع أو عيد شم النسيم وعيد القيامة وغيره من أيام إجازات رسمية حددت لاستفتاء الدستور.

إجازات شهر أبريل 2019

  • الإثنين 22 أبريل ( استفتاء الدستور)
  • الثلاثاء 23 أبريل ( استفتاء الدستور)
  • الأربعاء 24 أبريل ( استفتاء الدستور).
  • الخميس 25 أبريل ( عيد تحرير سيناء).
  • الأحد 28 أبريل ( عيد القيامة).
  • الاثنين 29 أبريل (شم النسيم).
  • الثلاثاء 1 مايو (عيد العمال).

موعد شم النسيم 2019 

يعد شم النسيم من أشهر الإجازات الرسمية التي ترتبط باحتفالات أعياد الربيع لدى المصريين حيث تكثر المظاهر الاحتفالية والخروج إلى المتنزهات والشواطئ المختلفة على سواحل مصر الشمالية وسواحل البحر الأحمر، كما أن لاحتفالات الربيع مظاهر خاصة في الأطعمة حيث يتناول الأسماك المملحة مثل الفسيخ والرنجة و السردين وغيره مما تعود علية الشعب المصري منذ قديم الأذل وقد تم الإعلان عن موعد شم النسيم لهذا العام وهو يوم يوم الإثنين الموافق 29 من أبريل الجاري.

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عن الكاتب

رشا الشافعي

من هواياتي كتابة الأشعار والزجل عملت بالعديد من المواقع الإلكترونية من الكتابات التي أحب أن أكتب عنها هي الأحداث التاريخية التي ارتبطت بشخصيات عالمية كما أحب كتابه المقالات الفنية ومتابعته كل جديد في عالم الاكتشافات الفلكية

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