“نبأ يقين” الآن تعرف على أدق تفاصيل الإعلان الحادي عشر بوزارة الإسكان وموعد نهاية الحجز

متابعينا الأعزاء عبر موقعنا المتميز دائماً نجوم مصرية في جمهورية مصر العربية يسعدنا أن نقدم لكم من خلال هذا المقال تفاصيل الإعلان الحادي عشر للإسكان الاجتماعي من ثمن الوحدة ومساحتها والمحافظات التي بها الوحدات السكنية وموعد دفع مقدمات الحجز وكل التفاصيل الخاصة بالإعلان ونتمنى أن ينال المقال علي إعجابكم ورضاكم.

أعلن الدكتور/ عاصم الجزار وزير الإسكان الاجتماعي عن طرح 20 ألف وحدة سكنية بمحافظات الوجه القبلي وهم محافظات ( المنيا، سوهاج، بني سويف، قنا، أسيوط، الأقصر ، الفيوم ) وقال أن سحب كراسات الشروط سيكون عن طريق مكاتب البريد المميكنة في المحافظات سالفة الذكر.

أهم التفاصيل في الإعلان الحادي عشر للإسكان الإجتماعي

سحب كراسة الشروط ابتداء من يوم 15/4/2019.

تقديم ذوي الاحتياجات الخاصة من يوم 25/4/2019 إلى يوم 30/4/2019 .

تقديم كافة المواطنين بما فيهم ذوي الاحتياجات الخاصة من يوم 30/5/2019 حتي يوم 20/6/2019 .

مقدم جدية الحجز 14 ألف جنيه.

تطرح الوحدات السكنية في المحافظات سالفة الذكر.

الحد الأقصى للتقسيط 40% من الدخل يزيد بنسبة 7% سنوياً لمدة 20 سنة.

يجب أن لا يزيد الدخل السنوي للأسرة عن 68400 جنيه وللفرد الأعزب عن 50400 جنيه.

الدولة تدعم المواطن بمبلغ 40 ألف جنيه من ثمن الوحدة السكنية .

الحد الأدنى للتعامل بنظام التمويل العقاري 1300 جنيه شهرياً.

سعر الوحدة السكنية بالإعلان 184 ألف جنيه.

تهدف الدولة من خلال هذه المشاريع إلي الحد من مشكلة الإسكان لمحدودي الدخل خاصاً في محافظات الوجه القبلي التي عانت كثيراً من التجاهل على مدار عشرات السنين في الماضي، والسعر للوحدة السكنية في هذا الإعلان أقل من الإعلان الماضي.

تحديث:أعلنت وزارة الإسكان عن الأوراق المطلوبة للتقديم للوحدات السكنية وهي ( صورة الرقم القومي سارية ، مفردات الدخل الشهري، قسيمة الزواج للمتزوجين، شهادة ميلاد الأطفال ).

تحديث:- أعلنت الرئيس التنفيذي للصندوق العقاري التابع لوزارة الإسكان “مى عبد الحميد”، أن الحكومة قررت مد فترة الحجز على وحدات الإسكان بالإعلان الحادي عشر، حتي تاريخ 4 يوليو القادم بعد أن كان المقرر لغلق باب الحجز تاريخ أمس 20 يونيو، وهذا القرار جاء حرصاً من الحكومة على تنمية مدن الصعيد وتوفير مسكن ملائم للمواطنين، وإتاحة الفرصة لسداد مقدم الحجز للمتقدمين، خاصةً وأن شقق الإعلان الحادي عشر بها تسهيلات للسداد مختلفة عن باقي الإعلانات السابقة، بالإضافة لأنها جاهزة على التسليم فور الإعلان عن انطباق الشروط على المتقدم، ودفع مقدم الحجز المعلن عنه حسب شروط الإعلان، ونحن نتابع الجديد ونقدمه لكم حتي تكون المعلومة بين أيديكم فور حدوثها.

وفي نهاية المقال تتمني أسرة نجوم مصرية أن يحصل كل شخص على وحدة سكنية تحقق له الحد الأدنى من الحياة الكريمة التي تليق بشعب عظيم وهو الشعب المصري .

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