تدريب مصر للطيران لطلبة الكليات العلمية والنظرية – ديسمبر 2018

يبدأ التسجيل في مصر للطيران للتدريب لجميع طلبة الكليات العملية و النظرية لموسم ديسمبر 2018 يوم السبت 1 / 12 / 2018 الساعة 9 صباحاً حتى الإثنين 3 / 12 / 2018 الساعة التاسعة مساءً بإذن الله. التقدم للتدريب يكون من خلال اللينك التالي : إبدأ التسجيل من هنا

تدريب الطلبة والخريجين

التسجيل لهذا الموسم (ديسمبر 2018) لجميع التخصصات

تقوم أكاديمية مصر للطيران للتدريب بالتنسيق مع الشركات والقطاعات التابعة للشركة القابضة لمصر للطيران بعقد تدريب عملي لطلبة الكليات و المعاهد المصرية و ذلك بالتواجد فى أماكن العمل لإكتساب الخبرات المناسبة فى شتى المجالات وطبقاً لتخصص المتدربين وذلك لمدة أربع أسابيع لطلبة الجامعات والخريجين من التخصصات المختلفة.

الآن يمكن تسجيل بياناتك على الموقع الإلكتروني لأكاديمية التدريب – حيث يقوم الموقع بالتنسيق بين المتدربين و وحدة تدريب الطلبة – بدون الحاجة للحضور لتسجيل البيانات – و ستقوم وحدة تدريب الطلبة باستدعاء المتدربين عن طريق البريد الالكتروني لتقديم الأوراق و دفع تكلفة التدريب.

قد لا يمكننا تدريب كل الطلبة المتقدمين حيث أن التدريب يتم طبقا للأماكن المتاحة لكل تخصص.

سيتم الاتصال بالمتدربين المقبولين فقط و ذلك خلال الموسم التدريبي – برجاء الاستعداد بالأوراق المطلوبة حيث يمكن أن تصلك رسالة القبول في أي وقت.

جدول التخصصات:

نوعية المتدربين (طلبة وخريجين) مكان التدريب كليات الهندسة والمعاهد المتخصصة في الطيران معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران بإمبابة (ميكانيكا – طيران – ميكاترونكس) شركة مصر للطيران للصيانة و الأعمال الفنية ورشة المحركات بأكاديمية مصر للطيران للتدريب شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية كليات الهندسة (كهرباء – إلكترونيات – اتصالات) شركة مصر للطيران للصيانة و الأعمال الفنية الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

الجامعات المصرية المختلفة ورشة المحركات بأكاديمية مصر للطيران للتدريب شركة مصر للطيران للشحن الجوي كليات الطب البيطرى وكليات الزراعة شركة مصر للطيران للخدمات الجوية (جودة أغذية – تصنيع غذائي – تموين الطائرات) كليات السياحة والفنادق والمعاهد العليا المناظرة شركة مصر للطيران للسياحة والأسواق الحرة مكاتب مبيعات التذاكر بقطاع الشئون التجارية شركة مصر للطيران للخدمات الجوية (الكافتيريات – المطابخ) كليات الهندسة (حاسبات) كليات الحاسبات والمعلومات إدارات الحاسب الآلى بشركات مصر للطيران كلية التجارة بقسميها “عربي/ إنجليزي”

كلية التجارة الخارجية والمعاهد العليا الموازية لها قطاعي الشئون المالية والموارد البشرية بالشركة القابضة لمصر للطيران

والإدارات العامة للشئون المالية التابعة لها كليات الهندسة تخصص مدني – عمارة قطاع المشروعات التخصصات الطبية (أسنان – علاج طبيعي – صيدلة) مستشفيات و عيادات مصر للطيران فنون تطبيقية شركة مصر للطيران للصناعات المكملة الكليات النظرية والمعاهد المختلفة الإدارة العامة للعلاقات العامة الإدارة العامة للمحطات شركة مصر للطيران للخطوط الجوية