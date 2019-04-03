رابط تجديد البطاقة الشخصية واستخراج الرقم القومي لأول مرة وتعديل البيانات أونلاين

تهتم جمهورية مصر العربية بجميع الإجراءات القانونية التي تحفظ للمواطن المصري هويته حيث أن استخدامات التكنولوجيا الحديثة أصبحت ضرورة بحته لجميع المصالح الحكومية حيث أن التعليم والخدمات وجميع المجالات الخاصة بكل القطاعات داخل الجمهورية قامت باستخدام هذه الألية وتوفير الوقت والجهد المبذول في توثيق المستندات الرسمية والانتهاء منها ومن أهم هذه الإجراءات التي تم تخصيصها عبر شبكة الإنترنت هي تجديد البطاقة الشخصية أو ما تسمى بطاقة الرقم القومي.



حيث يتم رصد عقوبات على تأخير تجديدها خاصة أن لها مواعيد ثابته وتواريخ يتم من خلالها التأكد من تجديدها مباشرة حيث ناشدة وزارة الداخلية المصرية على سرعة التجديد وتعديل جميع بيانات الرقم القومي وهذا من خلال شبكة الإنترنت أو المنافذ الخاصة بالمكاتب المدنية التي يتم من خلالها التعامل مع الأوراق والمستندات الخاصة بالمواطنين المصريين ولك في هذا المقال كل ما يخص تجديد البطاقة الشخصية من خلال الإنترنت.

تجديد البطاقة الشخصية في مصر

من المعروف أن جميع أفراد المجتمع يتعرضون للكثير من التغيرات على حياتهم التي تتطلب منهم تعديل وتحديث بيانات البطاقة الشخصية مثل الزواج أو الطلاق أو التخرج والحصول على شهادة معينة أو تغيير محل الإقامة والسكن وغيرها من التحديثات التي تطرأ على المجتمع والمواطن بشكل خاص ولذلك خصصت الوزارة الخاصة ببيانات المواطنين والمنافذ الخاصة بالسجل المدني على وجود موقع على شبكة الإنترنت يوفر من خلاله جميع الصلاحيات التي تتيح لك التعامل مع جميع تحديثات البطاقات الخاصة بالبيانات الشخصية.

شروط وقواعد خاصة بتجديد البطاقة الشخصية:

هناك الكثير من القواعد والقوانين والشروط التي يجب إتباعها عند التعامل مع نظام تحديث بياناتك الخاصة بالبطاقة الشخصية عبر شبكة الإنترنت حيث يتم عرض هذه القرارات من قبل وزارة الداخلية بحيث أن هناك حد أقصى لتجديدها يصل إلى ثلاثة شهور وهناك عقوبات فرضتها الدولة على الأشخاص الذين يتأخرون في تجديدها مباشرة.

ولك في هذا المقال كل التفاصيل الخاصة بتجديد البطاقة الشخصية عبر الإنترنت دون الحاجة للذهاب لمراكز السجل المدني التابع لمحافظتك حيث أن كل محافظة لها سجل مدني خاص بها يتم من خلالها التعامل مع بطاقات الرقم القومي من حيث إصدارها وتحديث بياناتها وغيرها من الإجراءات التي تخدم المواطن المصري.

الخطوات المتبعة لاستخراج بطاقة شخصية أو تحديثها:

هناك مجموعة واضحة ومتسلسله من الخطوات التي يتم إتباعها لتجديد البطاقة الشخصية حيث أن الموقع الرسمي لوزارة الخارجية المصرية حددت جميع الأوراق والمستندات الخاصة بك كمواطن مصري ترغب في تجديدها أو استخراجها لأول مره:

أولا يجب عليك الضغط على رابط الدخول لموقع وزارة الداخلية من هذا الرابط “ إصدار البطاقة الشخصية طبقا للرقم القومى “.

“. قم باختيار الخدمة التي تريد الحصول عليها سواء التجديد أو الاستخراج لأول مره أو الحصول على بدل فاقد والذي يتم القيام به عندما تفقد بطاقتك الأصلية.

بعد ذلك كعادة المواقع الإلكترونية والمنظمات الرسمية يتم عرض استمارة بيانات خاصة يتم من خلالها الرقم القومي والبريد الإلكتروني والهاتف المحمول وعنوانك بالتفصيل حيث أن كل هذه الأمور يتم كتابتها في بطاقة الرقم القومي الخاصة بك داخل الجمهورية.

يتم تحديد واختيار النظام الذي ترغب في سداد الرسوم من خلاله سواء يتم الدفع بشكل إلكتروني أو أثناء تسليم البطاقة.

الغرامات التي أقرتها وزارة الخارجية على المتأخرين في دفع رسوم البطاقة الشخصية أو تجديدها وفقاً للفترة الزمنية الخاصة بها وفور انتهاءها مباشرة يتم تجديدها.

سواء بالطرق التقليدية أو الدفع الإلكتروني حيث يتم دفع غرامة تصل إلى مئة جنية مصري عند استخراج البطاقة لأول مره وذلك عند بلوغ الفرد ستة عشر سنه ونصف حيث لا يمكنه استخراج بطاقة رقم قومي قبل ذلك السن.

الغرامات التي تدفع عند التعامل مع البطاقة القديمة دون تجديها والتفاعل معها في المصالح الحكومية تفرض خمسون جنيه لحين تجديدها.

يتم دفع غرامة خمسون جنية أخرى عند مرور سبعه سنوات من تاريخ إصدار البطاقة لأول مره وخمسون جنية اخرين عند عدم تحديثها في التغيرات الطارئة التي قد تدخل على حياة المواطن المصري سواء زواج أو طلاق أو التخرج والحصول على شهادة معينه.

يتم تحديثها مباشرة على الموقع الإلكتروني الخاص بذلك بالإضافة لتغيير محل الإقامة حيث أن هذه البيانات هي الأكثر أهمية والتي يجب تحديثها فوراً.

يتم استثناء كبار السن والأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة من جميع الغرامات التي تفرض على المواطنين.

يتم دفع خمسون جنية غرامة عند التأخر في استخراج بطاقة بدل فاقد وذلك بعد مرور خمسة عشر يوماً من فقدانها.

كما أقرت وزارة الداخلية الكثير من الغرامات الجديدة التي كان الهدف منها الحد من الجرائم ومحاولات الغش والسرقة التي انتشرت داخل المحافظات الفترة الماضية حيث يتم تحديث البيانات باستمرار لعدم التعرض لمثل هذه الغرامات حيث أن الخارجية حرصت على توجيه جميع المواطنين لذلك وأشادت بأهميته لحماية الوطن وحمايتهم من هذه الأعمال وذلك يرجع لأسباب أخرى أبرزها:

الحصول على بطاقات مزيفه ومجهولة الهوية تساعد المجرمين ومنتحلي الشخصيات على ارتكاب هذه الجرائم دون الحصول على المجرم الحقيقي وذلك لجهل هويته.

ولك في هذا المقال كل المستندات والأوراق المطلوبة الخاصة باستخراج بطاقة الرقم القومي لأول مرة:

لابد من تحضير استمارة الحصول على الرقم القومي وذلك يكون من بعض المؤسسات مثل المدارس أو مراكز وأقسام الشرطة التابعة لمحافظتك.

تجهيز وإحضار بطاقة التحقق من هويتك سواء بطاقة عائلية أو جواز سفر لإثبات بياناتك وهويتك بالنسبة للمسؤولين عن إصدار البطاقة لك.

إحضار صورة من شهادة ميلادك ( كمبيوتر).

إحضار قسيمة الزواج (للمتزوجين).

إحضار كارينه النقابة إن كنت تنتمي لأصحاب المهن النقابية.

إحضار إخطار تأمينات إن كنت تنتمي لمصلحة حكومية.

إحضار صورة للسجل التجاري وذلك خاص بأصحاب الأنشطة التجارية.

صورة من المؤهل الدراسي.

ولك قائمة بأبرز الأوراق وأهم المستندات التي يجب إحضارها للحصول على بطاقة بدل فاقد:

يتم إحضار نموذج بطاقة شخصية من أحد مصالح الأحوال المدنية في أي فرع تابع لمحافظتك.

لابد من وجود ورق إثبات شخصية لتجديد بطاقتك.

يجب تسليم البطاقة القديمة في حالة تلفها.

يتم استخراج هذه البطاقة بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ التجديد.

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