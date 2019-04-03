رابط تجديد البطاقة الشخصية واستخراج الرقم القومي لأول مرة وتعديل البيانات أونلاين

تهتم جمهورية مصر العربية بجميع الإجراءات القانونية التي تحفظ للمواطن المصري هويته حيث أن استخدامات التكنولوجيا الحديثة أصبحت ضرورة بحته لجميع المصالح الحكومية حيث أن التعليم والخدمات وجميع المجالات الخاصة بكل القطاعات داخل الجمهورية قامت باستخدام هذه الألية وتوفير الوقت والجهد المبذول في توثيق المستندات الرسمية والانتهاء منها ومن أهم هذه الإجراءات التي تم تخصيصها عبر شبكة الإنترنت هي تجديد البطاقة الشخصية أو ما تسمى بطاقة الرقم القومي.
حيث يتم رصد عقوبات على تأخير تجديدها خاصة أن لها مواعيد ثابته وتواريخ يتم من خلالها التأكد من تجديدها مباشرة حيث ناشدة وزارة الداخلية المصرية على سرعة التجديد وتعديل جميع بيانات الرقم القومي وهذا من خلال شبكة الإنترنت أو المنافذ الخاصة بالمكاتب المدنية التي يتم من خلالها التعامل مع الأوراق والمستندات الخاصة بالمواطنين المصريين ولك في هذا المقال كل ما يخص تجديد البطاقة الشخصية من خلال الإنترنت.
تجديد البطاقة الشخصية في مصر
من المعروف أن جميع أفراد المجتمع يتعرضون للكثير من التغيرات على حياتهم التي تتطلب منهم تعديل وتحديث بيانات البطاقة الشخصية مثل الزواج أو الطلاق أو التخرج والحصول على شهادة معينة أو تغيير محل الإقامة والسكن وغيرها من التحديثات التي تطرأ على المجتمع والمواطن بشكل خاص ولذلك خصصت الوزارة الخاصة ببيانات المواطنين والمنافذ الخاصة بالسجل المدني على وجود موقع على شبكة الإنترنت يوفر من خلاله جميع الصلاحيات التي تتيح لك التعامل مع جميع تحديثات البطاقات الخاصة بالبيانات الشخصية.
شروط وقواعد خاصة بتجديد البطاقة الشخصية:
هناك الكثير من القواعد والقوانين والشروط التي يجب إتباعها عند التعامل مع نظام تحديث بياناتك الخاصة بالبطاقة الشخصية عبر شبكة الإنترنت حيث يتم عرض هذه القرارات من قبل وزارة الداخلية بحيث أن هناك حد أقصى لتجديدها يصل إلى ثلاثة شهور وهناك عقوبات فرضتها الدولة على الأشخاص الذين يتأخرون في تجديدها مباشرة.
ولك في هذا المقال كل التفاصيل الخاصة بتجديد البطاقة الشخصية عبر الإنترنت دون الحاجة للذهاب لمراكز السجل المدني التابع لمحافظتك حيث أن كل محافظة لها سجل مدني خاص بها يتم من خلالها التعامل مع بطاقات الرقم القومي من حيث إصدارها وتحديث بياناتها وغيرها من الإجراءات التي تخدم المواطن المصري.
الخطوات المتبعة لاستخراج بطاقة شخصية أو تحديثها:
هناك مجموعة واضحة ومتسلسله من الخطوات التي يتم إتباعها لتجديد البطاقة الشخصية حيث أن الموقع الرسمي لوزارة الخارجية المصرية حددت جميع الأوراق والمستندات الخاصة بك كمواطن مصري ترغب في تجديدها أو استخراجها لأول مره:
- أولا يجب عليك الضغط على رابط الدخول لموقع وزارة الداخلية من هذا الرابط “إصدار البطاقة الشخصية طبقا للرقم القومى“.
- قم باختيار الخدمة التي تريد الحصول عليها سواء التجديد أو الاستخراج لأول مره أو الحصول على بدل فاقد والذي يتم القيام به عندما تفقد بطاقتك الأصلية.
- بعد ذلك كعادة المواقع الإلكترونية والمنظمات الرسمية يتم عرض استمارة بيانات خاصة يتم من خلالها الرقم القومي والبريد الإلكتروني والهاتف المحمول وعنوانك بالتفصيل حيث أن كل هذه الأمور يتم كتابتها في بطاقة الرقم القومي الخاصة بك داخل الجمهورية.
- يتم تحديد واختيار النظام الذي ترغب في سداد الرسوم من خلاله سواء يتم الدفع بشكل إلكتروني أو أثناء تسليم البطاقة.
- الغرامات التي أقرتها وزارة الخارجية على المتأخرين في دفع رسوم البطاقة الشخصية أو تجديدها وفقاً للفترة الزمنية الخاصة بها وفور انتهاءها مباشرة يتم تجديدها.
- سواء بالطرق التقليدية أو الدفع الإلكتروني حيث يتم دفع غرامة تصل إلى مئة جنية مصري عند استخراج البطاقة لأول مره وذلك عند بلوغ الفرد ستة عشر سنه ونصف حيث لا يمكنه استخراج بطاقة رقم قومي قبل ذلك السن.
- الغرامات التي تدفع عند التعامل مع البطاقة القديمة دون تجديها والتفاعل معها في المصالح الحكومية تفرض خمسون جنيه لحين تجديدها.
- يتم دفع غرامة خمسون جنية أخرى عند مرور سبعه سنوات من تاريخ إصدار البطاقة لأول مره وخمسون جنية اخرين عند عدم تحديثها في التغيرات الطارئة التي قد تدخل على حياة المواطن المصري سواء زواج أو طلاق أو التخرج والحصول على شهادة معينه.
- يتم تحديثها مباشرة على الموقع الإلكتروني الخاص بذلك بالإضافة لتغيير محل الإقامة حيث أن هذه البيانات هي الأكثر أهمية والتي يجب تحديثها فوراً.
- يتم استثناء كبار السن والأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة من جميع الغرامات التي تفرض على المواطنين.
- يتم دفع خمسون جنية غرامة عند التأخر في استخراج بطاقة بدل فاقد وذلك بعد مرور خمسة عشر يوماً من فقدانها.
كما أقرت وزارة الداخلية الكثير من الغرامات الجديدة التي كان الهدف منها الحد من الجرائم ومحاولات الغش والسرقة التي انتشرت داخل المحافظات الفترة الماضية حيث يتم تحديث البيانات باستمرار لعدم التعرض لمثل هذه الغرامات حيث أن الخارجية حرصت على توجيه جميع المواطنين لذلك وأشادت بأهميته لحماية الوطن وحمايتهم من هذه الأعمال وذلك يرجع لأسباب أخرى أبرزها:
- الحصول على بطاقات مزيفه ومجهولة الهوية تساعد المجرمين ومنتحلي الشخصيات على ارتكاب هذه الجرائم دون الحصول على المجرم الحقيقي وذلك لجهل هويته.
ولك في هذا المقال كل المستندات والأوراق المطلوبة الخاصة باستخراج بطاقة الرقم القومي لأول مرة:
- لابد من تحضير استمارة الحصول على الرقم القومي وذلك يكون من بعض المؤسسات مثل المدارس أو مراكز وأقسام الشرطة التابعة لمحافظتك.
- تجهيز وإحضار بطاقة التحقق من هويتك سواء بطاقة عائلية أو جواز سفر لإثبات بياناتك وهويتك بالنسبة للمسؤولين عن إصدار البطاقة لك.
- إحضار صورة من شهادة ميلادك ( كمبيوتر).
- إحضار قسيمة الزواج (للمتزوجين).
- إحضار كارينه النقابة إن كنت تنتمي لأصحاب المهن النقابية.
- إحضار إخطار تأمينات إن كنت تنتمي لمصلحة حكومية.
- إحضار صورة للسجل التجاري وذلك خاص بأصحاب الأنشطة التجارية.
- صورة من المؤهل الدراسي.
ولك قائمة بأبرز الأوراق وأهم المستندات التي يجب إحضارها للحصول على بطاقة بدل فاقد:
- يتم إحضار نموذج بطاقة شخصية من أحد مصالح الأحوال المدنية في أي فرع تابع لمحافظتك.
- لابد من وجود ورق إثبات شخصية لتجديد بطاقتك.
- يجب تسليم البطاقة القديمة في حالة تلفها.
- يتم استخراج هذه البطاقة بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ التجديد.
التعليقات
جقيقة الاكر انى مواط مصرى مشكلة تؤرق كل مصرى على ارض الوطن اعرضها على وزير داخليتنا المحترم ةرئيس هيئة الاحوال المدنية
بسم الله الرحمن الرحيم
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معالى السيد اللواء / محمود توفيق وزير الداخلية المحترم
معالى اللواء رئيس مصلحة الاحوال المدنية المحترم
تحياتنا الى شخصكم الكريم
طبقا لما نشر من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى حفظه الله ورعاه نبه مرارا وتكرارا على ضرورة حل مشاكل المواطنين والتيسير عليهم الى اننى لى مشكلة منذ عشر سنوةات لم اجد لها حلا فى الاحوال المدنية على الاطلاق وهى ان والدى توفى سنة 1998م وكان مولودا عام 1910 بقرية العتامنة مركز طما محافظة سوهاج بتاريخ 27/11/1910 وللاسف الاحوال المدنية بعد التطوير لم تدرج والدى فى قوائم الميلاد ولاتوجد له شهادة ميلاد بجمهورية مصر العربية اسرته مكونة من ثمانية افراد كل واحد له اسم مختلف تماما عن اسم الاخر وانا الابن الثانى لوالدى على الترتيب وانا واخى الاكبر المتوفى رحمه اسمه انور عبده فواز العرينى مةاليد عام 1950 وانا اسمى عبدالرءوف عبده فواز العرينى وباقى الاسرة اسمائهم مختلفة تماما عن اسمى انا واخى علما باننا جميعا اشقاء من ام واحدة وابا واحد 000
والعجيب ان الاحوال المدنية كتبت اسم ابى على سبيل الخطأ فى شهادة الميلاد الامر الذى احال حصولنا على شهادة ميلاد لوالدى مطابقا للاسم الصحيح لى ولاخى لتقديمها الى مصلحة الجوازات لاثبات الجنسية مع العلم انى مصرى ومن عائلة مصرية وان الاحوال المدنية تطلب شهادات ميلاد للاعمام من المصلحة وان جميع اعمامنا اصلا مواليد قبل عام 1900م الامر الذى استحال معه قبول طلب التحصيح طبقا لقانون الاحوال المدنية وانما توجد شهادات وفاة للاعمام تثبت صحيح ذلك 000 وليس لنا مقدرة لرفع قضايا تصحيح فى المحاكم والقضايا
لذلك نرجوا التكرم بحل هذه المعضلة لتفريج كربنا جميعا مع العلم ان الاخطاء اصلا ليست من صنيعنا ولكنها من صنيع الموظف المختص الذى اربك كافة جوانب حياتنا ومستعدون لدفع الرسوم المقررة للتصحيح 0
جعلكم الله عونا لنا ولجميع المصريين
مقدمه لسيادتكم المواطن عبدالرءوف عبده فواز العرينى
رقم 25111272602094
00201115942059