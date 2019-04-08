بيان هيئة الأرصاد الرسمى: غداً سحب منخفضة وسقوط أمطار خفيفة

توقعت هيئة الأرصاد عبر الموقع الرسمى الخاص بها اليوم عن حدوث انخفاض جديد فى درجات الحرارة المتوقعة على كافة أنحاء جمهورية مصر العربية غداً تصل إلى خمس درجات مئوية على بعض المحافظات مما يجعل حالة الطقس لطيف على معظم الأنحاء خاصتاً المناطق الساحلية، والقاهرة.

فيما أكملت هيئة الأرصاد الجوية بيانها اليومى عن حالة الطقس غداً بأنه من المتوقع ان تتكون السحب المنخفضة على الكثير من الأنحاء مما يؤدى الى سقوط امطار خفيفة فى مناطق جنوب البلاد فيما تنشط حالة الرياح على مناطق شمال الجمهورية بما فيها الوجه البحرى.

اما عن حالة الشبورة غداً الاثنين فقد تنبأت هيئة الارصاد ان يقل مستوى الرؤية الأفقية صباحاً على معظم محافظات جمهورية مصر العربية، وأضاف البيان ان حالة الطقس ستكون مائلة الى البرودة ليلاً على كافة الأنحاء، وتنبأ البيان بحالة الطقس خلال 48 ساعة قادمة حيث أكدت الهيئة ان حالة انخفاض درجات الحرارة التى ستشهدها مصر مستمرة حتى يوم الأربعاء القادم فمن المتوقع ان يسود طقس معتدل، ولطيف على الوجه البحرى والقاهرة فيما يكون الطقس حار على محافظات جنوب البلاد.

فيما اضاف البيان ان الرياح تنشط على مناطق غرب البلاد، ومناطق خليج السويس مما يؤثر على حالة الملاحة فى البحر الاحمر خلال اليومين القادمين، مما تؤثر الشبورة المائية بالسلب على جالة الرؤية الافقية صباحاً على جميع الأنحاء.

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