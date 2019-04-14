برعاية رئاسة الوزراء تعقد مؤسسة المبدعين العرب الملتقى رقم ( 14 ) بعنوان “الطفولة المصرية بعد ثورات المئوية “( رؤية تحليلية ونظرة مستقبلية )

تحت رعاية رئاسة الوزراء و بحضور نخبة من الدبلوماسيين و المستثمرين و الشخصيات العامة من مصر و الدول العربية و الأفريقية و قبائل العربية والمؤسسات المجتمع المدني و المجلس القومي للمرأة ، تعقد مؤسسة المبدعين العرب الملتقى رقم ( 14 ) بعنوان “الطفولة المصرية بعد ثورات المئوية “( رؤية تحليلية ونظرة مستقبلية ) وذلك مساء الثلاثاء 16 أبريل 6 مساء بمركز التعليم المدني بشارع برج الجزيرة الزمالك.

حيث سيكون محاور الملتقى تأثير الوضع الاقتصادي للأسرة على الطفل خلال ال100 عام ، كيف تطور وضع الطفل المصري ثقافيا خلال ال100 عام واهم التشريعات التي تناولت الطفل المصري خلال ال100 عام ، تأثير الاعلام والانترنت على الطفل المصري ، الطفل المصري في خطة مصر 2030 ، وثقافة المجتمع تجاه أطفال المؤسسات والأطفال بلا مأوى مبادرة موهبتك كإحدى المبادرات المدعومة من مؤسسة المبدعين.

وسيتحدث السفير دعاء عماد الدين السفير العام وسفير العلاقات الدبلوماسية و التعاون الدولي للنادي الملكي الدبلوماسي الدولي للأمم المتحدة، والمستشار عدلي حسين محافظ القليوبية والمنوفية الأسبق، واللواء محمد غانم خبير الأمن الاقتصادي والاستراتيجي

النائبة منال ماهر الجميل عضو مجلس النواب، د. احمد هارون مدير مركز الدراسات و البحوث الاقتصادية

د. حسن الزواوي الأستاذ بكلية الاعلام ومعهد الإذاعة و التليفزيون ، و ضيوف الشرف الفنانة عبير صنصور ، السفير الليبي الأسبق د. عمر الحامدي ، و السفير د. بركات الفرا، فادي ماهر مؤسس مبادرة موهبتك و رئيس برلمان الشباب.

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