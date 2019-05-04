امساكية شهر رمضان 2018 مواعيد الإفطار والسحور والإمساك

ننشر إمساكية شهر رمضان 2019-1440 للتعرف على مواعد بداية شهر رمضان المبارك في مصر وبعض الدول العربية، ومواعيد الإفطار والسحور والإمساك ومواقيت أذان الفجر والمغرب خلال شهر الصوم، الشهر الذي يترقبه المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها للتنعم بالخير وأداء فريضة الصوم .

شهر رمضان هو شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار، وفية من الخيرات ما لا تحصى ولا تعد، وصوم رمضان فريضة على كل مسلم وفق أحكام الشريعة وفرائضها، وفضل الشهر بليلة يعدل قيامها عبادة ألف شهر ألا وهي ليلة القدر، ومن كثرة فضائل الشهر يحرص كل مسلم ومسلمة على الاستفادة من تلك الطاعات، والاجتهاد بالعبادة حتى ينال الأجر من الله عز وجل، بما يثقل ميزان الحسنات، وسنضع بين أيدكم إمساكية شهر رمضان 2018-1439 لتكون دليل إرشادي حول العديد من المواقيت الهامة.

موعد بدء شهر الصوم وفق إمساكية شهر رمضان 2019

أشارات الحسابات الفلكية أن موعد بداية شهر رمضان المبارك سيوافق 6 مايو 2019 فلكياً، هذا بخلاف ما ستثبته الرؤيا الشرعية لرؤية هلال شهر رمضان المبارك، ووفق إمساكية شهر رمضان 2019 سيكون عدة الشهر 30 يوماً بمشيئة الله، وسنرفق لكم توضيحا لمواقيت أذان الفجر والمغرب ومواقيت الصلاة، بجانب مواقيت أذان العشاء وصلاة التراويح، وتنويهات حول مواعيد الإفطار والسحور والإمساك .

استطلاع هلال شهر رمضان

يتم استطلاع هلال شهر رمضان ليلة التاسع والعشرون من شهر شعبان عبر لجان الرؤيا الشرعية لرؤية الهلال بالعين المجردة، أعلنت البحوث الفلكية أن أول أيام شهر رمضان سيكون الإثنين 6-5-2019.

تحديث: تستطلع دار الإفتاء المصرية رؤية هلال شهر رمضان عبر لجانها الشرعية مساء الأحد 5 مايو 2019، وستعلن دار الأفتاء في حفل رسمي نتيجة استطلاع رؤية شهر الصوم 1440.

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