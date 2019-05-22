عاجل.. تأجيل امتحانات الدبلومات الفنية والصف الأول الثانوي المقررة غداً الخميس بسبب ارتفاع درجات الحرارة

بسبب الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، حيث تتعرض جمهورية مصر العربية يوم الخميس 23 مايو 2019 لموجه شديدة الحرارة ، تصل فيها درجات الحرارة إلى 45 درجة مئوية، ولهذا فقد قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تأجيل امتحانات الدبلومات الفنية والصف الأول الثانوي العام والمقرر عقدها يوم غداً الخميس الموافق 23 مايو 2019 إلى يوم السبت الموافق 1 يونيو 2019.

وأشارت وزارة التربية والتعليم بأن تأجيل الامتحانات المقررة غداً سيكون للمواد التي سيؤدي فيها الطلاب امتحاناتهم يوم غداً الخميس الموافق 23 مايو 2019، مع استمرار باقي الامتحانات في موعدها المقرر كما هو بالجدول.

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن المواد المقرر تأجيل الامتحانات بها يوم غداً الخميس الموافق 23 مايو 2019 سيمتحن فيها الطلاب يوم السبت الموافق 1 يونيو المقبل.

أما بالنسبة لامتحان اللغة الانجليزية للصف الأول الثانوي العام المقرر عقده الخميس 23 مايو 2019، فقد تقرر تأجيله أيضا إلى يوم السبت الموافق 1 يونيو 2019 لذات السبب وهو تحذيرات الأرصاد الجوية بالارتفاع الكبير في درجات الحرارة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن قراراها بتأجيل الامتحانات قد جاء لمصلحة الطلبة والطالبات والسادة المعلمين الملاحظين في الامتحانات نظراً للتحذيرات الكبيرة التي أطلقتها هيئة الأرصاد الجوية، عن وصول درجات الحرارة يوم الخميس الموافق 23 مايو 2019 إلى نحو 45 درجة .

جدير بالذكر أن الامتحانات النظرية لشهادات الدبلومات الفنية لعام 2019 الدور الأول قد انطلقت منذ يوم السبت الماضي الموافق 18 مايو 2019 وتستمر لمدة أسبوعين تنتهي يوم 30 مايو الجاري غير أن تأجيل المواد المقرر عقد الامتحانات بها يوم غداً الخميس 23 مايو 2019، ستؤدي إلى انتهاء الامتحانات يوم السبت الموافق 1 يونيو 2019.

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