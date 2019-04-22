الوزير يأمر بتسريع تطبيق تذاكر الوقوف للقطارات

خلال جولة تفقدية بمحطة الجيزة اليوم قام الفريق كامل الوزير وزير النقل بتوجيه القيادات المرافقة له بسرعة تطبيق منظومة تذاكر الوقوف، والتى قد سبق الوزير بالتوجيه لتطبيقها على ان تكون نسبة تذاكر الوقوف المتاحة لكل محطة قطار بنسبة عشرين بالمائة من اجمالى التذاكر الموجودة لنطاق كل محطة.

فيما كانت التعليمات التى وجهها وزير النقل الى مرافيقها بعد ان توجه اليه احد المواطنين ليشكو إليه عدم وجود تذاكر بالمحطة، وهو الأمر الذى جعل الوزير يقوم بتوضيح منظومة تذاكر الوقوف الجديدة للمواطن، وشملت جولة الوزير زيارة لجنة التصويت على الاستفتاء الخاص بالتعديلات الدستورية الاخيرة، وقام بشكر المواطنين المشاركين فى التصويت، واكد على ان عملية التصويت تمثل حب للوطن، وتاكد وعى المواطنين لأهمية المشاركة ليكونوا شركاء فى صناعة القرار، واكد سيادته ان المصريون يسطرون بالذهب تاريخ جديد بهذه المشاركة.

فيما لم يكن قرار تذاكر الوقوف هو القرار الوحيد الذى أصدره كامل الوزير حيث سبق ذلك مجموعة من القرارات الخاصة بمحطة مصر، وبعض المحطات الرئيسية، والتى ساهمت فى تسهيل حركة المواطنين، ولعل من اهمها فتح الانفاق المغلقة مثل نفق احمد حلمى بمحطة مصر، والذى ساهم بشكل كبير فى تيسير حركة دخول المواطنين لمحطة مصر، ومن المعروف للجميع حجم النشاط الكبير الذى يتمتع به وزير النقل الفريق كامل الوزير منذ ان كان يترأس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة الامر الذى يعول عليه الكثير من المواطنين للمساهمة فى اصلاح منظومة النقل فى مصر.

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