“الهلالي”| قرار تونس بمساواة المرأة بالرجل في الإرث “صحيح فقهياً” ولا يعارض كلام الله وسنصل إليه في مصر

بالأمس فقط أصدر الرئيس التونسي “السبسي” قراراً رسمياً بالمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، ووافق مجلس الوزراء في تونس على ذلك، على ان يتم عرض القرار على مجلس النواب التونسي قريباً لإقراره، وأثار الأمر جدلاً كبيراً على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة وأن مسألة المواريث الله تبارك وتعالى هو من أعطى كل فرد من الورثة نصيبه، كما أنه في حالة مساواة المرأة بالرجل فإن ذلك يكون ظلماً لها، لأنه يوجد عشرات الحالات في الميراث ترث فيها المرأة أكثر من الرجل.

وحول قرار تونس بمساواة المرأة بالرجل في الميراث قال أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الدكتور سعد الدين الهلالي، أن القرار صحيح فقهياً ولا يتعارض مع كلام الله، مضيفاً في مداخلة هاتفية له مع الإعلامي عمرو أديب على قناة “إم بي سي”، أن الميراث هو من الحقوق وليس من الواجبات كالصلاة والصيام وللناس الحق في التعامل به كما يريدون، مؤكداً أن الفتوى تتغير بحسب الزمان والمكان واستشهد على ذلك بفتوى الإمام الغزالي عن خروج المرأة من بيتها، مضيفاً أننا في مصر سنصل إلى هذا القرار بعد 20 سنه.

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ووسط مطالبات تونس عن المساواة بين المرأة والرجل في التعدد، سأل أديب أستاذ الفقة بجامعة الأزهر سعد الدين الهلالي عن مطالبة المرأة بتعدد الأزواج مثل الرجل، فلم يجيب الهلالي صراحةً عن السؤال.