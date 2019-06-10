القبض على عاطل هارب وبحوزته سلاح ناري في قرية قسطا بكفر الزيات

في إطار ما تقوم به مديرية أمن الغربية من مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمكافحة الجريمة، بشتى صورها ومواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وتجار المخدرات، والهاربين من الأحكام القضائية والمطلوبين علي ذمة قضايا، ومداهمة البؤر الإجرامية، ولإحكام السيطرة الأمنية، في الشارع بغرض سيادة القانون ونشر الأمن والأمان بين المواطنين.
تمكنت وحدة مباحث مركز كفر الزيات، من ضبط شخص، هارب ومطلوب علي ذمة قضايا، جاء ذالك بعد توافر معلومات أمام الرائد هادي سالم رئيس مباحث مركز شرطة كفر الزيات، وبعمل التحريات اللازمة من قبل معاون المباحث النقيب محمد خطاب تبين صحة المعلومات، وتم استئذان النيابة العامة، وإعداد ألأكمنه الثابتة، والمتحركة ووضع خطة محكمة، وبمشاركة أفراد من الشرطة السرية، والنظامية تم القبض عليه متلبسا .
تم عمل محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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