الصور الأولى لخطوبة “توتي” نجل سعد الصغير ولاعب الإنتاج الحربي وسط حضور نجوم الفن 

قام النجم والفنان سعد الصغير بالاحتفال بخطوبة أول أبناءه “محمد” والشهير بـ “توتي” والذي يلعب في فريق الإنتاج الحربي، وجاءت خطوبة توتي على فتاة ليست من الوسط الفني، وأقام سعد الصغير حفل كبير لخطوبة نجله في أحد الفنادق وشاركه في الحفل عدد من نجوم الفن والمجتمع وأصدقاءه، كما قام سعد بمشاركة صور الخطوبة الخاصة بنجله على حسابه الخاص بإنستجرام.

وخلال تدوينة الفنان سعد الصغير الخاصة بخطوبة نجله بارك فيها له وتمني أن يراه أحسن شاب في الدنيا كلها كشأن كل أب يحب أن يرى إبنه من أفضل الناس، كما تمنى أن يرى أولاد إبنه “توتي”، كما تمنى أيضاً أن يرى نجله عالمياً، وفي ختام تدوينته بارك لعروسة ابنه قائلاً لهما ” ألف مبروك وربنا يحرسكوا يا يا رب من العين”.

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وكان الفنان سعد الصغير في آخر ظهور له مع الإعلامية وفاء الكيلاني تحدث عن علاقاته بأبناءه متمنياً أن يكونوا مثلة ويقفوا بجواره ويساعدوه حينما يكبر، وأكد انه أوصاهم بعد موته أن يكثروا من الدعاء له ويضعوا صوره له على هواتفهم وذلك مثلما يفعل هو مع ولديه، مؤكداً أن هذه أيضاً كانت وصية والديه له قبل موتهما.