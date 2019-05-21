بالارقام كيف تحسب فاتورة أستهلاكك من الكهرباء بعد الزيادة الجديدة في أسعار شرائح الاستهلاك 2019

فى المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اليوم للإعلان عن الزيادة الجديدة في أسعار شرائح استهلاك الكهرباء للاستخدام المنزلي والتجاري، وذلك تنفيذاً لخطة رفع الدعم بشكل نهائي وبصورة متدرجة عن أسعار شرائح الكهرباء لكافة شرائح الاستهلاك سواء للاستخدام المنزلي والتجاري.
وخطة رفع الدعم عن أسعار شرائح الكهرباء وافق عليها مجلس الوزراء في عام 2014، وتقرر فيها أن يتم رفع الدعم عن أسعار الكهرباء لكافة شرائح الاستهلاك لتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة وتوجيه أوجه الدعم على الكهرباء إلى قطاعات خدمية أخري تحتاج إلى المزيد من الانفاق.
الأسعار الجديدة لشرائح استهلاك الكهرباء للاستخدام المنزلي والتجاري :-
أسعار شرائح الكهرباء للاستخدام المنزلي :-
|الشرائح
|حجم الاستهلاك
|السعر
|مقدار الزيادة
|الأولي
|من صفر إلى 50 كيلو وات
|30 قرش بدلاً من 22 قرش
|8 قروش
|الثانية
|من 51 إلى 100 كيلو وات
|40 قرش بدلاً من 30 قرش
|10 قروش
|الثالثة
|من 0 إلى 200 كيلو وات
|50 قرش بدلا من 36 قرش
|14 قرش
|الرابعة
|من 201 إلى 350 كيلو وات
|82 قرش بدلاً من 70 قرش
|12 قرش
|الخامسة
|من 351 إلى 650 كيلو وات
|100 قرش بدلا من 90 قرش
|10 قروش
|السادسة
|من 651 إلى 1000 كيلو وات
|140 قرش مقابل 135 قرش
|5 قروش
|السابعة
|من صفر إلى أكثر من 1000 كيلو وات
|145 قرش
أسعار الشرائح بالنسبة للاستخدام التجاري :-
|الشرائح
|حجم الاستهلاك
|السعر
|مقدار الزيادة
|الأولي
|من صفر إلى 100 كيلو وات
|65 قرش بدلاً من 55 قرش
|10 قروش
|الثانية
|من 0 إلى 250 كيلو وات
|115 قرش بدلاً من 100 قرش
|15 قرش
|الثالثة
|من 0 إلى 600 كيلو وات
|140 قرش
|الرابعة
|من 601 إلى 1000 كيلو وات
|155 قرش
|الخامسة
|من صفر إلى أكثر من 1000 كيلو وات
|160 قرش بدلا من 150 قرش
|10 قروش
كيف تحسب الزيادة في فاتورة استهلاكك من الكهرباء :-
* أشار وزير الكهرباء في المؤتمر الصحفي أن قيمة الزيادة لمن يستهلك 50 كيلو وات تبلغ نحو 4 جنيهات ولمن يستهلك 100 كيلو وات نحو 9 جنيهات.
* من يستهلك 300 كيلو وات فإن قيمة الزيادة في الفاتورة تصل إلى 40 جنيه.
* أكبر زيادة في فاتورة استهلاك الكهرباء هو 93 جنيه.
مثال على حساب قيمة الزيادة في فاتورة استهلاك الكهرباء :-
50 كيلو وات / ساعة = 50 × 0.30 = 15 جنيه + 1 جنيه مقابل خدمة عملاء = 16 جنيه.
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