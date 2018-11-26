“الزواج الرقمي” عقد القرآن سيكون “بالتابلت” ضمن الخدمات “الرقمية التي سوف توفرها وزارة “الإتصلات وتكنولوجيا المعلومات”

صرح الدكتور “عمرو طلعت” وزير الإتصلات وتكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة قد اطلقت خدمات رقمية متميزة، التي تخدم الأفراد وتساعد على تطبيق القوانين بسلامة ويسر دون مخالفات تذكر، ومن هذه الخدمات التي طرحتها الوزارة، خدمة الزواج الرقمي، حيث يحمل “المأذون” المخول له كتابة العقد “تابلت”، (حاسب لوحي) يستخدمه فى توثيق وثيقة الزواج، من خلال إرسال البيانات الموجودة بالوثيقة بالزوج والزوجة، لحظة عقد القرآن للتأكد من أعمار الزوجين، والتأكد من ان الزواج يتم فى الإيطار التي يحدده القانون المنصوص علية.

بالاضافة لخدمة سداد فواتير المخالفات المرورية عن طريق “هيئة البريد.

كما أوضح ان “معرض القاهرة الدولي للإتصلات” انه شهد القطاع الإتصلات المصري تنوعاً كمي وكيفي من حيث المشاركين، بما يؤكد ان قطاع الإتصلات المصري رائد فى المنطقة العربية والإفريقية.

كما اكد ان الحكومة دائماً ما تسعي التعاون على المستوي الأفريقي، فى اكثر من مجال مثل مجال الأعمال والمشاريع الإبداعية، كما اشار الى توصية الئيس بالاهتمام بتعلم عشرة ألآف شاب علي الألعابالرقمية، وتحفيز الكثير من الشركات المصرية والافريقية المختلفة للدخول فى هذا المجال والسعي دائما الي الاحتراف.

كما اكد الززير “عمرو طلعت” وزير الإتصلات وتكنولوجيا المعلومات، ان العاصمة الإدارية سوف تشهد إنشاء أول مدينة للمعرفة، من خلال منطقة تكنولوجية ستصبح مركزاً كبيراً لريادة الأعمال والبحث والتطوير، وان الوزارة دائماً ما تسعي لتقديم الخدمات المختلفة من وإستغلال التكنولوجيا فى تلبية احتياجات المجتمع، والتسهيل على المواطنين.