“لو مأكلتش فول من البغل يبقى مكلتش فول في حياتك”…شاهد بالفيديو قصة كفاح عمرها 100 عام

عرض الإعلامي محمود سعد في برنامجه باب الخلق تقرير عن محلات البغل للمأكولات الشعبية الفول والطعمية، حيث التقى الإعلامي محمود سعد مع صاحبة ومديرة محلات البغل بالمحلة، وتعتبر محلات البغل للفول والطعمية من اشهر المحلات في مصر وله العديد من الفروع.

وقالت الحاجة ناهد ابنة الحاج مسعد البغل مؤسس وصاحب محلات البغل للفول والطعمية، أن جدها الحاج محمود البغل هو مؤسس أول محل فول وكان صغير، وبعدها أنشى والدها مسعد البغل هذا المحل الكبير في المحلة، وهو مؤسس محلات البغل الكبرى والتي تصل عددها 6 افرع في المحلة، فضلا عن محلات وافرع في مصر والمنصورة والسعودية.

وأضافت الحاجة ناهد أنها كانت موظفة كعميدة لمعهد فتايات المحلة، وتركت العمل الحكومي لتولي مسئولية وإدارة المحل، وان لها ثلاث أخوات ذكور توفي اثنين وتبقى منهم واحد فقط، فهو يدير احد الفروع وهي تدير فرع اخر لذلك تركت الخدمة في الحكومة وقامت بعمل تسوية للمعاش.

وعن سر حلاوة فول البغل قالت الحاجة ناهد أن السبب في ذلك هو الفول البلدي المصري الأصيل، حيث أن محلات فول البغل تعتمد على الفول البلدي وليس الفول المستورد، وبالرغم من ارتفاع وعدم توفر الفول البلدي ألا أن محلات البغل تسعى دائما إلى شرائه لان طعم وحلاوة الفول البلدي هو سر الأقبال الشديد على مطاعم البغل.

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