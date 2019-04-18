 بالرقم القومي اعرف لجنتك في الاستفتاء على الدستور 2019  عبر رابط الموقع الرسمي الهيئة الوطنية للانتخابات

حالة من الترقب والانتظار تسود جمهورية مصر العربية في الفترة الحالية،لاسيما مع اقتراب نزول الشعب المصري لإبداء رائه حول تعديل الدستور، حيث تبدأ فترة استفتاء تعديل الدستور من يوم السبت القادم الموافق 20 أبريل 2019 وحتى يوم الإثنين 22 من الشهر ذاته، لذلك سيزداد البحث حول رابط الموقع الرسمي الهيئة الوطنية للانتخابات الاستعلام عن اللجنة الانتخابية عبر الموقع الرسمي للهيئة وهو ما سوفر نوفره لجميع متابعينا الكرام من خلال الأسطر التالية، فضلا عن إرفاق الرابط الرسمي للهيئة المعنية.

الموقع الرسمي الهيئة الوطنية للانتخابات

إن الجهة الرسمية الوحيدة المخول لها الإدارة الكاملة للحدث الشعبي المصري القريب “الاستفتاء على تعديل الدستور 2019” هي الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي من خلالها يستطيع المواطنين من الاستعلام عن مقار اللجان الانتخابية الخاصة بهم.

كيفية الاستعلام عن اللجنة الانتخابية

من المعروف أن طريقة الانتخاب تتم من خلال بطاقة الرقم القومي، وفي وقت التوجه إلى اللجنة الانتخابية لابد من التأكد من أن البطاقة سارية غير منتهية حتى يحق لك الانتخاب، وهناك يتوجب على الناخب إدخال الأربعة عشرة رقم في كشوف الناخبين وبعدها يمكنك الاختيار.

اعرف لجنتك في الاستفتاء على الدستور 2019

في وقت الرغبة في معرفة رقم اللجنة الانتخابية يمكنكم الآن بكل سهولة من خلال الدخول على رابط الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات، وبعدها إدخال الرقم القومي الخاص بكم المكون من أربعة عشرة رقما وسوف تظهر بعدها كافة التفاصيل، وإليكم الرابط من هنا.

في حال عدم الوصول إلى رقم ومقر لجنتك الانتخابية، فقط اترك رقم بطاقتك القومية وسوف يقوم فريق من الموقع للرد على سؤالك بشكل فوري.

← إقرأ أيضاً: